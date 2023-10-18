شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصل إلى 93 دولارا وسط تصاعد المخاوف حيال الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت أسعار خام برنت 93 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء مع تزايد خطر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة.

وبحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار بما يعادل 2.8 % إلى 92.44 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.54 دولار أو 2.9 % إلى 89.2 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات ليلامسا أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وأخذت الأسواق في الاعتبار تزايد المخاطر بعد استشهاد المئات من الفلسطينيين في قصف لمستشفى في غزة أمس الثلاثاء.

وألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وقال محللون "هذا التحول في المعطيات الدبلوماسية يثير مرة أخرى مخاوف من انتشار التوترات وبالتالي قفزة في أسعار النفط".

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وكان ذلك انخفاضا حادا مقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 300 ألف برميل فقط. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافيا لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر مما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.