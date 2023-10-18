بعد قرار المركزي.. البنك الأهلي يعلن وقف استعمال الكريدت كارد في بعض الاستخدامات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك الأهلي المصري وقف استخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" عند بعض المتاجر من فئات معينة بالعملات الأجنبية، منها حركات شحن المحافظ الإلكترونية بالعملة الأجنبية، ومتاجر المجوهرات.

وأوضح البنك، على موقعه الإلكتروني، أن ذلك يأتي بهدف استمرار البنك في إتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات الائتمانية في باقي المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدي.

وبحسب موقع "مصراوي"، يأتي ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي ضوابط جديدة للبنوك فيما يتعلق باستخدام البطاقات الائتمانية "كريدت كارد" خارج مصر شملت عدم فتح الحدود القصوى المتاحة للعميل شهريا إلا بعد تقديم الأوراق الدالة على سفره خارج البلاد بعد أن اكتشف سوء استخدام من العملاء.

كما تضمنت الضوابط تطبيق حدود لاستخدام البطاقات في داخل أو خارج مصر بقيمة 250 دولارا في حالة عدم تقديم هذه المستندات.