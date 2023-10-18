شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تعرض 20 ابتكاراً ومبادرة لإسعاد متعامليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعرض هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، خلال مشاركتها في جيتكس، 20 ابتكاراً 13 منها جديداً و7 معاد تحديثها. وتتضمن المشاريع التي يتم استعراضها العديد من المبادرات والخدمات الرقمية المبتكرة، ومشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة. وتسلط منصة الهيئة الضوء على الحلول الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وموظف الهيئة الافتراضي «رماس» ومنصة «ديوافيرس»، وتقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه والعواطف لتعزيز سعادة المتعاملين، ومركز أمن الهوية الرقمية، ومختبر ابتكارات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.

وقال الدكتور علي السويدي، رئيس الابتكار في الهيئة: «إن المشاريع التي يتم استعراضها تخص العمليات الرئيسية والعمليات المصاحبة والرقمية».

وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الهيئة تنقسم إلى 3 فئات، فإما تكون مخصصة للمتعاملين أو للشركاء أو لموظفي الهيئة نفسهم.

وحول أبرز الخدمات الخاصة التي يستخدمها المتعاملون، أشار إلى خدمة الموظف الافتراضي «رمّاس» بتقنية «تشات جي بي تي»، لافتاً إلى أن «ديوا» أول جهة خدماتية حول العالم تستخدم هذه التقنية لمتعامليها.

وأفاد بأن الهيئة وصلت إلى نسبة 96% من رضا المتعاملين على هذه الخدمة الجديدة، مبينا أن الهيئة: «نستخدم الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها على سبيل المثال مراكز إسعاد المتعاملين المتواجدة في الهيئة».وأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في دراسة سعادة المتعاملين وقراءة السلوك ومستويات الرضا، مشيرا إلى أن 99% من متعاملي ديوا يعتمدون الخدمات الرقمية ونسبة رضا المتعاملين بشكل عام على خدمات الهيئة تصل إلى 98%، لافتاً إلى أنه وعندما نتحدث عن هذه النسبة من خلال خدمة 200 جنسية نكون قد تخطينا التوقعات.

مركز عالمي

واستقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، في منصة الهيئة في «جيتكس». وأكد الطاير خلال اللقاء حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على ترسيخ أطر التعاون وتبادل الخبرات مع الشركات الكندية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الذكي.

وتفقد معالي الطاير عدداً من منصات الشركات التقنية العالمية المشاركة في «جيتكس» والتقى مجموعة من المسؤولين في تلك الشركات، مؤكداً أن حجم المشاركة في المعرض الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي لاستشراف وصناعة المستقبل، كما يسلط «جيتكس» الضوء على أبرز إنجازات المؤسسات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي.

وزار الطاير منصة مايكروسوفت، والتقى نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، ومنصة شركة «ديل تكنولوجيز» حيث التقى وليد يحيى، المدير العام للشركة في دولة الإمارات، ومنصة «أوراكل» والتقى نيك ريدشو، النائب الأول للرئيس لتكنولوجيا السحابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنصة «أمازون ويب سيرفيسز» وتعرف من إيمان العمراني، رئيس الاستشارات الرقمية للجهات الحكومية الإماراتية، إلى الخدمات السحابية. كما زار منصة شركة «سوفت وير إيه. جي» العالمية، حيث التقى فيليب لا فورنارا، رئيس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.