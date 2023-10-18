شكرا لقرائتكم خبر عن 13.27 مليار دولار إيرادات مورجان ستانلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك مورجان ستانلي عن نتائج الربع الثالث والتي تجاوزت تقديرات الأرباح بفضل إيرادات التداول الأفضل من المتوقع. وبلغت أرباح البنك 1.38 دولار، وهو أعلى من التقديرات التي بلغت 1.28 دولار وفقاً لمنصة LSEG، في حين بلغت الإيرادات 13.27 مليار دولار، في مقابل توقعات بلغت 13.23 مليار دولار.

وقال البنك ومقره نيويورك في بيان إن الأرباح انخفضت بنسبة 9% إلى 2.41 مليار دولار، أو 1.35 دولار للسهم، مقارنة بالعام الماضي. و نمت الإيرادات بنسبة 2% إلى 13.27 مليار دولار، وهو ما يتوافق بشكل أساسي مع التوقعات. (وكالات)