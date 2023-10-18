شكرا لقرائتكم خبر عن 385 مليون درهم أرباح «بنك أم القيوين» في 9 أشهر بنمو 48% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق 385 مليون درهم صافي أرباح عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 48% مقارنة بـ 260 مليون درهم بنفس الفترة في العام الماضي 2022، وتؤكد هذه النتائج القوية على التزام البنك المتواصل بدعم الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة للتكاليف.

وأعرب عدنان العوضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، عن فخره بتحقيق البنك هذه النتائج القوية خلال هذه الفترة، قائلا «يسعدنا أن نعلن عن أرباح قياسية لفترة التسعة أشهر المنتهية في عام 2023» مشيراً إلى أن تحقيق البنك هذه الأرباح القياسية خلال هذه الفترة من العام الجاري تؤكد على زيادة هوامش الربحية نتيجة لاستراتيجة البنك الفعالة في إدارة التكاليف، وأيضاً تدفقات الإيرادات المبتكرة المتبعة في البنك فضلاً عن الجهود المبذولة لتسهيل العمليات الداخلية، وأكد على مواصلة تعزيز خدماته المتميزة لعملائه والتى تتمتع بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

وأضاف عدنان العوضي: «يحرص بنك أم القيوين الوطني على الاستثمار في اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة ما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، كما نؤكد على أن تقديم خدمة عملاء استثنائية يشَكل أولوية هامة لدينا ولذا حققنا مستوى عالى في زيادة رضا وولاء العملاء».

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك 21% مقارنة بـ 29% في نفس الفترة من العام الماضى 2022، وبالتالي شهدت تحسن بمقدار856 نقطة أساس على أساس سنوي، كما تحسنت نسبة تغطية انخفاض القيمة بما في ذلك الضمانات، إلى 257% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بارتفاع من 183% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، وبلغ إجمالي أصول المجموعة 14.39 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2023، ما يمثل زيادة من13.61 مليار درهم مقارنة ب 31 ديسمبر 2022. وحافظ البنك على نسبة الودائع إلى صافي الإقراض عند 130%.

بلغت نسبة كفاية رأس المال 46.34٪ كما في 30 سبتمبر 2023، لتستمر لتكون أعلى بكثير عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الأمارات العربية المتحدة المركزي وفقًا لإرشادات بازل 3 مما يوفر فرصا للأستفادة وزيادة التوسع. كما أن هنالك ثباتا قويا في نسبة الشق الأول من رأس المال Tier 1 حيث بلغت النسبة 45.20٪. كما حافظ البنك أيضًا على نسبة الأصول السائلة المؤهلة عند 28% اعتبارا من 30 سبتمبر 2023، كما بلغت نسبة القروض والسلفيات الى الموارد الثابتة 60% كما في 30 سبتمبر2023، وتحسنت نسبة القروض غير العاملة إلى 7.7% من 9.5% منذ نهاية ديسمبر2022.

واختتم عدنان العوضي: «بينما نمضي قدماً بخطوات راسخة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، يظل تركيزنا الدائم على تعزيز خدماتنا لعملائنا وتحقيق النمو المستدام، ونثق بمواصلة الازدهار خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهودنا الحثيثة واعتماد المبادرات الاستراتيجية الفعالة».

وأكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«كابيتال إنتليجنس» على استقرار التصنيف المالي للبنك، ومنحت وكالة «موديز» التقييم الائتماني الأساسي لبنك أم القيوين الوطني عند ba2.