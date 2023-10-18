شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» العراقي يدشن منافذ جديدة لبيع الدولار بمطار بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

افتتح علي محسن العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، الأربعاء، منافذ جديدة لبيع العملة الأجنبية «الدولار» إلى المسافرين في مطار بغداد الدولي.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان تلقى «الخليج الاقتصادي» نسخة منه، أن «العلاق أطلع على آلية تقديم الخدمات التي ستقدمها شركات الصرافة على مدار 24 ساعة لزبائنها»، مشدداً، على «سرعة إنجاز المعاملات من قبل المصارف الحكومية وشركات الصرافة التي تبيع الدولار للمسافر في مطار بغداد الدولي، لأنه (المسافر) محدد بوقت معين».

وأكد العلاق، أن «خطوة فتح منافذ جديدة في المطار ستكون لها تأثيرات إيجابية سيما وأن حصول المسافر على حصته من الدولار يستغرق وقتاً قصيراً»، منوهاً إلى، أن «عمل شركات الصرافة في المطار سيكون متابعاً من قبل البنك المركزي العراقي وسلطة الطيران المدني، فضلاً عن فروع المصارف المفتوحة والتي تمارس عملها في تقديم خدماتها للزبائن ومنها بيع العملة الأجنبية للمسافرين».

وأضاف البيان، أن «العلاق بحث خلال زيارته إلى مطار بغداد الدولي مع رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي، تعزيز التعاون الثنائي والإجراءات الجارية لفتح منافذ جديدة في جميع مطارات العراق».