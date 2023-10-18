شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «دو» و«مايكروسوفت» لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، تهدف إلى إحداث المزيد من التحولات الإيجابية في المشهد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجمع بين قدرات الحوسبة السحابية لسحابة «آزور» من مايكروسوفت وإمكانيات شبكة دو المتطورة والموثوقة. وسيسهم هذا التعاون، الذي جرى الإعلان عنه خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، في تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر العديد من القطاعات من خلال توفير مجموعة متنوعة من حلول الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو على توفير محفظة حلول وخدمات مدعومة بسحابة مايكروسوفت آزور، والتي ستزود الشركات بأحدث التقنيات التي تحتاجها لتعزيز مسارات التحول الرقمي وتمكينها من دفع عجلة النمو وتحقيق نجاحات مستدامة.

قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة مايكروسوفت للمضي قدماً في رحلتنا نحو تمكين الشركات عبر مختلف القطاعات من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. وتتمثل أهدافنا من خلال هذا التعاون في الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها مايكروسوفت وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والسحابة لدعم رؤيتنا وجهودنا الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتيح لنا هذه الاتفاقية تطوير خدمات وحلول متخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من تبني ممارسات الاستدامة والاستفادة من قدرات وإمكانات التحليلات المتقدمة لمساعدتها على النمو والازدهار في ظل المشهد التنافسي المتزايد في السوق».

ومن جهته قال نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات: «نتطلع إلى العمل مع دو لدعم جهودها في مسار التحول الرقمي. وستساهم جهودنا المشتركة في تمكين الشركات في دولة الإمارات من تسخير قوة السحابة ودفع عجلة الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني. وسنعمل معاً من خلال تسخير الإمكانات التي تتمتع بها سحابة مايكروسوفت آزور على تزويد الشركات في قطاعات عدة بالأدوات والحلول التي تحتاجها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والبقاء في طليعة المشهد الرقمي».

ويشكل هذا التعاون أساساً قوياً لمسار التحول الرقمي في دو. وستدعم تقنيات مايكروسوفت جنباً إلى جنب مع القدرات التي تمتلكها منظومة شركائها جهود دو ومساعيها للارتقاء بتجارب العملاء واستقطاب أفضل المواهب وخلق المزيد من القيمة للمساهمين من خلال التميز في الأعمال والابتكار المستمر.