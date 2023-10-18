شكرا لقرائتكم خبر عن «جروب-آي بي» توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت جروب-آي بي، للأمن السيبراني، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشرف كحيل، مدير المبيعات الإقليمي لدى جروب-آي بي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في تاريخ 16 أكتوبر 2023 أثناء معرض جيتكس غلوبال 2023 في دبي.

وتنص المذكرة على اتفاق الطرفين على ضرورة التعاون الوثيق وتوحيد الجهود والإمكانات من أجل تطوير ونشر التقنيات الجديدة، التي من شأنها تأمين الفضاء السيبراني للدولة.

ويتوقع أن يتعاون الطرفان بشكل وثيق في أنشطة الاستجابة للحوادث، مما يدل على استمرار ارتباط واهتمام مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وسعادة الدكتور الكويتي بالقطاع الخاص في البلاد؛ لتعزيز نظام بيئي مزدهر للأمن السيبراني، بما يعزز سلامة وأمن سكان الدولة.

وبموجب المذكرة التزم الطرفان بإنشاء إطار لتبادل المعرفة من شأنه أن يشهد مشاركة جميع الأطراف للمعلومات حول أحدث تهديدات أمن المعلومات ومؤشرات الاختراق والتكتيكات والتقنيات والإجراءات الجديدة، التي يسخرها المجرمون العاملون عبر الإنترنت لاستهداف منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

كما يحتوي هذا الإطار أيضاً مساراً تعليمياً؛ مما يمهد الطريق لخبراء جروب-آي بي لتقديم تدريب مخصص في مجال الأمن السيبراني لمؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤسس هذه المذكرة أيضاً قناة استراتيجية للمؤسسات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى برمجيات جروب-آي بي الشاملة لحلول الأمن السيبراني المتطورة، بما في ذلك «معلومات التهديدات الاستخبارية، وإدارة الكشف والاستجابة الموسعة، والوقاية من الاحتيال والمخاطر الرقمية، التي حظيت باعتراف العديد من الجهات المعنية بالتحليل على أنها من أفضل الحلول ضمن فئتها.

وقال الكويتي: «إن التعاون مع جروب-آي بي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، جاء في إطار حرص المجلس على تعزيز ثقافة العمل السيبراني وأمنه، وتعزيز سبل مواجهة التحديات السيبرانية، وحماية الخدمات الرقمية للمرضى والقطاع».

وأكد أهمية حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية والقدرة على الاستجابة لأي تحديات ذات صلة بالبيانات والقطاع الرقمي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على بناء قاعدة وتأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، وجعل هذا الموضوع جزءاً أصيلاً من ثقافة المؤسسات والأفراد، وتجسيداً لرؤية القيادة، والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة.

وشدد الدكتور الكويتي على أن التعاون مع جروب-آي بي يصب في هذا المجال في ضوء ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع، وما يتطلبه من نظم حماية سيبرانية تحافظ على السجلات الصحية، وضمان أمن المعلومات، وخصوصية البيانات.

وقال أشرف كحيل، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جروب-آي بي: «أن جروب-آي بي يسعدها التعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، ونعتقد أن هذه مذكرة تفاهم تاريخية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأضاف كحيل أنه «من خلال الاستفادة من الخبرة الواسعة لمجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي لديه التزام ثابت بحماية سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن جروب-آي بي واثقة من أن هذه الاتفاقية ستوفر خطوة نحو التغيير في مجال الأمن الرقمي بدولة الإمارات، وتود جروب-آي بي في هذا الصدد أن تعرب عن تقديرها لمجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد الكويتي على تعاونهم طوال عملية التفاوض».

وكانت جروب-آي بي قد افتتحت مركز مقاومة الجريمة الإلكترونية التابع لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مايو 2021.

واختيرت دولة الإمارات العربية المتحدة كموقع للمقر الرئيسي لجروب-آي بي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً لمكانتها كلاعب عالمي رئيسي في الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

ويوفر هذا المقر الرئيسي الإقليمي جميع الكفاءات التكنولوجية الأساسية لجروب-آي بي، ويعمل به خبراء متخصصون من وحدات الأعمال الرئيسية التابعة للشركة، التي تشمل تحقيقات الجرائم عالية التقنية، ومختبر الطب الشرعي الرقمي، والاستجابة للحوادث ومعلومات التهديدات الاستخبارية، وفريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر، وفرق الحماية من الاحتيال، وقسم الوقاية من المخاطر الرقمية.

كما أطلقت جروب-آي بي في سبتمبر 2023 مركزاً تعليمياً مبتكراً جديداً في مركز مقاومة الجريمة الإلكترونية التابع لها، ومقره دبي.