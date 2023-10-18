شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري الدولي يقدم تقنية للمرة الأولى في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن البنك التجاري الدولي خلال مشاركته في معرض جيتكس جلوبال 2023، ليكشف عن رؤيته «للخدمات المصرفية في المستقبل»، والتي تعد بإحداث نقلة نوعية في عالم الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

ويمثل جناح البنك التجاري الدولي في معرض جيتكس جلوبال تجمعاً لأحدث التقنيات العالمية والتي تهدف بالأساس إلى دمجها في عالم الخدمات المصرفية بغرض تعزيز تجربة خدمة العملاء كل يوم. وبصفتنا أحد أوائل البنوك في المشهد المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1991، يزخر البنك التجاري الدولي بتاريخ من الاستقرار المالي القوي مع «نظرة مستقبلية مستقرة» حسب وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، مما يمكّنه من مواصلة دعم الشركات والأفراد على حد سواء.

سوف يتمكن ضيوف جناح البنك التجاري الدولي من الانتقال بزيارة سريعة لمستقبل الخدمات المصرفية، وذلك من خلال عدة نماذج تحاكي ما ستؤول إليه هذه الصناعة، وكل ذلك في بيئة ثلاثية الأبعاد بالكامل. حيث يتماشى هذا النهج الرائد تماماً مع تطلعات البنك التجاري الدولي في استكشاف أفضل ما يمكن تقديمه مستقبلاً في عالم الخدمات المصرفية لعملائنا بما يضمن علاقات طويلة الأمد.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «لطالما وضع البنك التجاري الدولي معايير رائدة في استكشاف الابتكار التكنولوجي. نحن أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأ موقعه الافتراضي في عالم الميتافيرس والأول في العالم الذي يقوم بإجراء مقابلات مع المواهب الشابة وتوظيفهم من خلال هذه المنصة المبتكرة. نهدف هذا العام إلى مواصلة ريادتنا، حيث نكشف النقاب عن تصورنا لعالم»الخدمات المصرفية في المستقبل«خلال معرض جيتكس جلوبال 2023. نحن ملتزمون بالمساهمة في إعادة تشكيل المشهد الرقمي للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وحتى في المنطقة».

ويكشف البنك التجاري الدولي من خلال مشاركته في جيتكس جلوبال 2023 عن العديد من التقنيات التي ستستخدم لأول مرة في دولة الامارات العربية المتحدة وفي المنطقة، فعلى سبيل المثال:

سيكون البنك التجاري الدولي أول بنك على مستوى العالم يقوم بتجربة تقنية التصوير المجسم المكاني (أفتار) والتي ستدعم مع صور ثلاثية الأبعاد استخدام تشات جي بي تي Chat GPT في المحادثة، وهي بالتعاون مع شركة Tekle الحاصلة على براءة الاختراع لهذه التقنية.

سيكون البنك التجاري الدولي أول بنك إقليمي يطور ألعاباً غير رسمية ومخصصة لتعزيز مبادئ التعامل المالي والمصرفي والتي تستهدف توعية الشباب بهذا المجال، وهي استجابة لتوجيهات وضوابط تنظيم حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ستستخدم هذه الألعاب الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التعلم لكل مستخدم على حدة.

كسابقة في القطاع المصرفي وكأول التجارب إقليماً، سيتم استعراض مجسمات افتراضية رقمية (أفتار) مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم نموذج مستقبلي لفهم استفسارات العملاء والرد عليها بطريقة طبيعية وجذابة.

سيتم إدخال تقنيات الصور والفيديوهات المجسمة للحصول على محتوى يحاكي تقنية الأبعاد الثلاثية والذي يجسد خيالات في العمق وديناميكية الحركة، مما يجعل المحتوى البصري أكثر جاذبية وتفاعلاً، ويساهم في فرض مفهوم جديد لتسويق العلامة التجارية، وهذه التقنية تستخدم لأول مرة على مستوى المنطقة.

يطمح البنك التجاري الدولي من خلال جلب هذه التقنيات إلى إكمال مسيرته الريادية في تبني التقنية والتكنولوجيا المبتكرة كسبيل للتعريف بمستقبل الخدمات المصرفية، ويرسخ دوره كمؤسسة مالية رائدة ذات رؤية تتجاوز حدود الخدمات المصرفية الاعتيادية لتعود بالنفع على العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة.