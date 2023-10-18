شكرا لقرائتكم خبر عن منصة للتصاميم الإسكانية بتقنية الميتافيرس تتماشى مع استراتيجية دبي الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن مجموعة من الخدمات الذكيّة المندرجة ضمن مشروع «طموح» للتحوّل الرقمي خلال فعاليات الدورة الـ43 من معرض «جيتكس جلوبال»، الحدث التكنولوجي الأبرز عالمياً في مركز دبي التجاري العالمي الذي يستمر حتى 20 أكتوبر الجاري. ويهدف مشروع «طموح» إلى إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسة، عبر مراجعة وإعادة تصميم كافة عملياتها الداخلية، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والميتافيرس، لتحسين تجربة المستخدمين، وإعادة تعريف التفاعل مع العملاء وتقديم خدمات مبتكرة لمتعامليها.

وأوضح طلال آل علي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنّ المؤسسة أطلقت منصة التصاميم الإسكانية باستخدام تقنية ميتافيرس، تماشيًا مع إستراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في عام 2022.

وقال آل علي: «تمثل هذه المنصة الرائدة خطوة تحولية في خدمات الإسكان التي تقدّمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي نجحت من خلالها في تحويل تجربة عرض الإسكان بشكل جذري، عبر توفير واجهة رقمية مبتكرة تعزز الكفاءة وتزيد من سعادة المستفيدين، بحيث تمكنهم بالتعاون مع المساعد الذكي من استكشاف مناطق الإسكان، وتصاميم النماذج الموحدة للمساكن، والمشاريع الجديدة من خلال تمثيلات تفاعلية تحاكي الواقع والتفاعل معها بسلاسة.»

استراتيجية دبي للميتافيرس

أفاد طلال آل علي أنّ نجاح هذه المبادرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوجيهات إستراتيجية دبي للميتافيرس، التي تهدف إلى أن يصبح اقتصاد دبي أحد الاقتصادات الرائدة في هذا الجانب، ومركزًا رئيسيًا لمجتمع الميتافيرس العالمي، كما يعكس التزام دبي بالتحوّل الرقمي.

وأضاف قائلاً: «إن تطبيق تقنية الميتافيرس يساهم في توفير الوقت والتكلفة بشكل ملموس، حيث أنها تقلل من تكاليف البنية التحتية الفعلية، وتخفض من التكاليف التشغيلية، وتمكّن من تحليل البيانات، وتقلّل من نفقات التنقل للموظفين والمواطنين والزوار على حد سواء مما يقلل من انبعاثات الكربون المرتبطة بوسائل النقل، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية الصديقة للبيئة.»

وتطرق آل علي إلى عدد من الخدمات الذكية الأخرى التي طورتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتتضمن خدمة «حجز موعد الاتصال المرئي» دون الحاجة لحضور المتعاملين للمؤسسة، للحفاظ على وقتهم، بالإضافة إلى «خدمة عرض منصة الاستثمار.»

إنجازات مشتركة

لفت طلال آل علي النظر أيضًا للعديد من الإنجازات التي نفذت خلال 2023، التي شملت تحسين وتطوير وإطلاق مجموعة من الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك وحكومة دبي الذكية، ومنها منحتي الأراضي السكنة، وبناء مسكن، وشهادة لم من يهمه الأمر، وحاسبة القرض التجريبية، وحالة الطلبات، وإلغاء طلب موافق عليه، وإلغاء طلب قيد الدراسة، وتبادل المنح السكنية، ومنحة الصيانة أو الإضافة، ومنحة الإحلال، وخدمة سنة ضمان الصيانة، وشهادة المديونية، والسداد المبكر، ودفع المتأخرات، وقرض البناء، وقرض الصيانة أو الإضافة وقرض الإحلال.

وذكر أن المؤسسة شرعت في تقديم كل تلك الخدمات عن طريق الواتساب وتطبيق الهاتف الذكي اندرويد وأبل والموقع الإلكتروني، مبينًا أنه تم إطلاق قناة التقديم التفاعلية مع الجمهور «واتساب» التي توفر خدمات التقديم على الطلبات الإسكانية، الموافقة على دفعات المقاول، حالة الدفعات، شهادة من يهمه الأمر وغيرها من الخدمات.

كذلك أطلقت المؤسسة خاصية التراسل التفاعلية (ChatBot) عبر 3 قنوات مختلفة (الموقع الإلكتروني، تطبيقات الهاتف الذكي، الواتساب)، كما تم العمل على تحسين وصيانة تطبيقات الآيباد الخاصة بالإشراف الهندسي الداخلية (تطبيق دفعات المهندسين، تطبيق منح الصيانة، تطبيق الأصول)، فضلاً عن التحقق من كفاءة نظام تقييم جودة العمل (ISO Robot)، وإطلاق لوحة المعلومات التحليلية التي تعمل بخاصية ذكاء الأعمال الخاصة بالإدارة لتمكينها من الوصول للمعلومات المهمة في أي وقت، والعمل على تحسين وصيانة نظام دعم خدمة العملاء CRM الداخلي.