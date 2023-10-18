شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإمارات للإعلام يعزز التكامل الرقمي مع جمارك أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

وقع محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام وراشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي اتفاقية تعاون لتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية بين مجلس الإمارات للإعلام وجمارك أبو ظبي لتقديم خدمات متطورة ومؤتمتة، وتسهيل عبور المنتجات الإعلامية المستوردة والمصدرة بسرعة وكفاءة.

أقيم حفل التوقيع على منصة حكومة أبوظبي بمعرض جيتكس جلوبال بحضور سعادة ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن هذه الخطوة تعكس التزامنا بتقديم خدمات إعلامية مبتكرة من خلال توظيف أفضل الحلول التقنية التي ترفع كفاءة وتنافسية الخدمات والعمليات الحكومية تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 ووعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن الاتفاقية ستسهم في تسهيل حركة الشحنات والمنتجات الإعلامية عبر منافذ إمارة أبو ظبي، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات من خلال ربط الأنظمة الرقمية وموائمتها.

أكد راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبو ظبي أن توقيع اتفاقية مستوى أداء الخدمة مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي في إطار التزام جمارك أبو ظبي بتوسيع مظلة الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص وتعزيز أواصر التعاون المؤسسي بشأن تبادل المعلومات والبيانات والخدمات عبر اعتماد التقنيات الرقمية المرنة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على منظومة العمل عموماً ويخدم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.