شكرا لقرائتكم خبر عن «مستشار قانوني» بالذكاء الاصطناعي.. خدمة جديدة من «غرفة عجمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023 خدمة «المستشار القانوني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي» بحيث تشمل الخدمة على روبوت دردشة قانونية باللغة العربية يعمل كمورد قانوني شامل قادر على تقديم إجابات وافية حول الاستفسارات القانونية للمستخدمين، معتمداً على قاعدة بيانات ضخمة من القوانين والتشريعات بهدف توفير إجابات دقيقة.

حضر فعاليات الإطلاق في جناح حكومة عجمان في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا، فاطمة العوضي مدير إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية في غرفة عجمان، وعائشة النعيمي رئيس فريق العمل المشارك في فعاليات معرض جيتكس 2023، وفريق عمل غرفة عجمان.

وأكدت فاطمة العوضي مدير إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية، أن إطلاق خدمة المستشار القانوني يواكب جهود الغرفة لتقديم خدمات استباقية تفوق توقعات الأعضاء وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى ان كافة خدمات الغرفة المشاركة هذا العام قائمة على استخدامات الذكاء الاصطناعي باعتباره قاطرة التطوير الرئيسية للخدمات والمشاريع بمختلف القطاعات وأحد اهم التوجهات في استشراف المستقبل وتحقيق الاستباقية والريادة.

وأفادت ان استدامة المشاركة في المعرض التقني العالمي يعزز تواصل غرفة عجمان مع صناع التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات في هذا الشأن، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع الجهات المشاركة وتوفير قاعدة شركاء محتملين من شركات التقنيات والذكاء الاصطناعي لأعضاء غرفة عجمان من الشركات والمصانع بهدف تطوير الاعمال وزيادة الانتاجية.

من جانبها أوضحت عائشة النعيمي رئيس فريق عمل غرفة عجمان المشارك في فعاليات معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023ـ رئيس قسم إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، ان خدمة «المستشار القانوني» تأتي ضمن سعى الغرفة المتواصل لتحديث قنواتها التوعوية القانونية بهدف تطوير اعمال أعضائها من أصحاب المنشآت وتوفير بيئة عمل مستدامة، كما توفر الخدمة منصة مستدامة للاطلاع على القوانين والتشريعات، مشيرة إلى ان الخدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.ajmanchamber.ae.

وأفادت أن الخدمة تعتمد على «روبوت ذكي» قادر على فهم ومعالجة استفسارات اللغة العربية لضمان التفاعل وسهولة الاستخدام، وتوفير معلومات قانونية دقيقة، إلى جانب تمكن روبوت الدردشة من الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة من القوانين الإتحادية والمحلية مستشهدا بمواد القانون ذات الصلة كما يشتمل روبوت الخدمة على تقنيات التعلم الآلي لتحسين قاعدة معارفه باستمرار والتكيف مع الظروف القانونية المتغيرة بما يضمن بقاءه محدثاً ودقيقاً.