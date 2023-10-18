شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تجدّد عضويتها في معهد الابتكار العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

استقبلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بمنصتها في أسبوع جيتكس للتقنية، وفداً من معهد الابتكار العالمي Gini بهدف تجديد عضوية المؤسسة الممنوحة لها من قبل معهد الابتكار.

أوضح المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن المؤسسة خطت خطوات هامة وحققت انجازات كبيرة انطلاقاً من حرصها على أن تكون نموذجاً في مجال الابتكار ما كان له الأثر البالغ في إطلاق المؤسسة للمشاريع الاستراتيجية المبتكرة خاصةً في تجربة مختبر الابتكار والخدمات الذكية واستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وجعل بيئة العمل حاضنة للإبداع محفزة على الابتكار وداعمة للمبادرات الخلاقة في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي لتواكب استراتيجيات الابتكار والريادة في الدولة.

من جانبه ذكر المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة، أن تجديد العضوية يأتي نتيجة التزام المؤسسة بتطبيق المعايير العالمية في مجال الابتكار وترجمتها بشكل فاعل لدعم أنشطتها وخدماتها في قطاع التعدين في إمارة الفجيرة، الأمر الذي يجسد سعي المؤسسة للحصول على الاعتمادات والاعترافات الدولية وفقاً للمعايير العالمية.

يذكر أن معهد الابتكار العالمي من المعاهد الرائدة عالمياً في مجال الابتكار، ويتّخذ من الولايات المتحدة مقراً له، ويهدف إلى تطوير إمكانيات الأفراد وإحداث تحوّل في مسار إنجازات المؤسسات من خلال تعزيز الابتكار والتبادل المعرفي.