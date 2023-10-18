شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض أبرز تحديثات تطبيق «الحصن» في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع النسخة المحدثة من التطبيق الصحي الرقمي الوطني «الحصن» بعد إضافة ميزات جديدة تشمل تطعيمات الأطفال الضرورية منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، التي تنظم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتأتي النسخة المحدثة من تطبيق «الحصن» التي أطلقتها المنظومة الصحية في الدولة مؤخراً، لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين وذلك في إطار أولويتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، وبهدف دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات، من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة.

واستعرضت الوزارة من خلال منصتها، مادة فيلمية تظهر أبرز المزايا التي يوفرها التحديث الجديد للتطبيق، بما فيها الرحلة الرقمية للبرنامج، حيث تتيح التحديثات مجموعة من الحلول الرقمية التي تُمكّن الأسر من متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسلاسة من خلال واجهة مصممة باحترافية وفق أفضل الممارسات التي تضمن سهولة الاستخدام لجميع الأفراد، وكذلك إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة.وأوضحت الوزارة أن الميزات الجديدة المدعومة بالسحابة الوطنية تعد ثمرة للتعاون المشترك مع منصة «رعايتي» الرقميّة، المخصصة للرعاية الصحية والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد (NUMR) والذي يشكل جزءاً محورياً في المنظومة الصحية.

خدمات صحية عالية الجودة

وأكد الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة ومعلومات دقيقة لتحقيق رؤيتها في إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد، مشيراً إلى أن تحديث تطبيق الحصن يشكل نقلة نوعية في البرنامج الوطني للتحصين، من بطاقة التطعيم الورقية إلى سجل التطعيم الرقمي وذلك تجسيداً لاستراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية والاستثمار الأمثل للتقنيات والتطبيقات الذكية، داعياً جميع الأسر لتحميل التطبيق والاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق رعاية صحية أفضل لأطفالهم وضمان مناعة المجتمع وجودة الحياة بالدولة.

وقالت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة: «يأتي الإصدار الجديد من تطبيق الحصن في إطار جهودنا الرامية للارتقاء بالنظام الصحي والوقاية من الأمراض السارية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، إلى جانب تعزيز جودة الرعاية الصحية للأطفال في الدولة، حيث تساعد الميزات الجديدة في التطبيق الأسر في تسهيل عملية تتبع التطعيمات الضرورية لأطفالهم وتمكينهم من مراجعة السجلات بكل يسر من خلال واجهة سهلة الاستخدام».

يشار إلى أن تطبيق الحصن يندرج ضمن المنظومة الوطنية الصحية كممكن وطني تقني يخدم المجتمع من خلال منصة رقمية للتطعيمات وغيرها في دولة الإمارات، وتم تطوير الحصن بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية، حيث يوفر التطبيق تجربة سلسة لمستخدميه عبر التكنولوجيا الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كما يتيح أحدث المعلومات المتعلقة بمجموعة واسعة من التطعيمات وغيرها بشكل يسهل الوصول إليه، كما يحتفظ التطبيق بسجل شامل لتطعيمات كل مستخدم ويوفر طريقة آمنة لمشاركة بيانات التطعيم مع الجهات المعنية وغيرها.