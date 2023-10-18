شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ذكي يجمع باقة من المزايا المتعددة للمرضى في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، ضمن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية، أنها في صدد إطلاق تطبيق صحي مبتكر للهواتف الذكية سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في الإمارة. وسيضم التطبيق العديد من المزايا، حيث تم تصميمه لتمكين أفراد المجتمع وتوفير تجربة رعاية صحية تتمتع بالكفاءة والسلاسة وتلبي الاحتياجات المتخصصة والشخصية للأفراد.

ويُعد إطلاق التطبيق خطوة هامة ضمن جهود دائرة الصحة – أبوظبي والتزامها لتعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع في أبوظبي، حيث تهدف للارتقاء بتوافر ووصول الأفراد لخدمات الرعاية الصحية، وجعلها أكثر كفاءة وراحة ويُسر لهم.

وقال إبراهيم الجلاف مدير إدارة الصحة الرقمية في دائرة الصحة – أبوظبي: «لا زال هناك أفق واعدة للمضي في تعزيز تجربة الرعاية الصحية للمرضى، حيث قد تتبع في بعض الأحيان نهجاً غير مترابط وغير استباقي. لذا، نواصل في دائرة الصحة – أبوظبي جهودنا لتعزيز تجربة المرضى ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة لهم، متطلعين إلى إطلاق التطبيق الذي يتماشى مع رؤيتنا القائمة على وضع المريض في صميم الحلول الصحية الموحدة والمترابطة والشاملة التي نطورها. ومن خلال التطبيق، سينعم أفراد المجتمع بتجربة صحية تميزها الجودة والراحة، وسيتمكنون من الوصول إلى خدمات رعاية صحية تلبي احتياجاتهم المتخصصة والشخصية في أبوظبي. ونتطلع إلى تزويد أفراد المجتمع بإمكانية إدارة ومراقبة صحتهم، بينما يتمكن مقدمو الرعاية الصحية من توفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة عالية.»

كجزء من جهودها المستمرة نحو تمهيد الطريق لمستقبل تدفعه تكنولوجيا الرعاية الصحية والابتكار، سيوفر التطبيق للمستخدمين سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بطريقة سريعة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم التطبيق عند إطلاقه مجموعة من المزايا المصممة لتبسيط وإثراء تجربة الرعاية الصحية الخاصة بهم. ويشمل ذلك الوصول الآمن والفوري إلى السجلات الطبية الموحدة في ملفي، والبحث عن طبيب وتحديد المواعيد بسهولة، وإجراء الاستشارات الطبية عبر بُعد، والحصول على المشورة الطبية وغيرها من المزايا.

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي إلى زيارة منصتها التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الصحية في القطاع الصحي بأبوظبي، وذلك في مشاركتها بمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 ضمن جناح أبوظبي، بقيادة دائرة التمكين الحكومية، في قاعة الشيخ سعيد، منصة رقم 19/B20 في الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر 2023.