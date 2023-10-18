شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي لتبسيط إصدار تراخيص الأعمال في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة مع أڤايا، لتدشين منصّة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من شأنها تبسيط عملية إصدار تراخيص الأعمال في إمارة دبي، وذلك على هامش فعاليات «جيتكس غلوبال»، المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.

وستدعم هذه الشراكة الجديدة تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 المتمثّلة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل وتعزيز مكانتها بين أكبر ثلاث مدن اقتصادية عالمية. كما ستساعد على رقمنة الإجراءات لطلبات تراخيص الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي لحل المشاكل الأكثر شيوعا ضمن رحلة المستفيدين، وكذلك توفير إمكانية وصول رقمي فوري للخبراء عند الطلب.

وستساهم هذه الحلول التي تستند إلى مبدأ «تبنّي النهج الرقمي أولا»، والتي تم تصميمها خصّيصا لتلبية احتياجات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تقديم تجربة استخدام سهلة بين فريق عمل الدائرة وعملائها من خلال مجموعة من القنوات الرقمية. وسيوفر برنامج دردشة ذكي (تشاتبوت)، تتم تغذيته بنظام إدارة المعرفة المتقدم، أدوات خدمة ذاتية فعّالة تعمل على أتمتة طلبات الخدمة الأكثر شيوعا لكلّ من المستخدمين.

كذلك، ستساعد تكنولوجيا الاتصالات المقدّمة من أڤايا «دبي للاقتصاد والسياحة» في تبنّي مبدأ «النهج الرقمي أولا»، لتحقيق سعادة العملاء، وهو ما يُتيح للمستثمرين في دبي الوصول المباشر إلى المستشارين عبر الاتصال المرئي من أي مكان في العالم. كذلك ستُمكّن المجموعة الكاملة من أدوات التحليل المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تحديد النقاط التي تشهد مشاكل خلال رحلة العميل وتمكين الإدارة لإيجاد الحلول المناسبة بسرعة لحلّها.

وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «هدفنا هو جعل دبي مركزا عالميا للأعمال والاستثمار والسياحة، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال المبادرات السياحية والبرامج الاقتصادية المستقبلية. فيما يعتبر اعتماد منصّة الاتصال الجديدة الخاصة بالعملاء خطوة مهمة لتبسيط إجراءات تسليم تراخيص الأعمال في دبي، ما يجعل منها وجهة أكثر جاذبية للنشاط الاقتصادي وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

من جهته قال نضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية: «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هي جهة ذات مستوى متقدم وتستثمر بقوة ضمن رؤية مستقبلية واضحة وبطريقة مدروسة وصحيحة. حيث أنه ومن خلال اتباع نهج يشتمل على مراحل لتحقيق الابتكار، ستتمكن الدائرة من أتمتة مراحل رئيسية خلال رحلة العميل، ومن ثم تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها تحقيق تحوّل ناجح يتيح تجربة استخدام أفضل في كل مرحلة من مراحل العمل. نحن نفخر بدعم مساعي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33».

تم الإعلان عن الشراكة الناجحة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأڤايا خلال فعاليات جيتكس غلوبال 2023. فيما يأتي حضور أڤايا في جيتكس غلوبال بالشراكة مع «ألكاتل لوسنت انتربرايز» و«إمبيريوم سوفتوار» و«سيستك».