شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تلجأ للذكاء الاصطناعي لإحداث تحوّل في القطاع الاجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة أكسنتشر بهدف إحداث تحوّل في القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتعزيز رفاهية أفرادها من المواطنين والمقيمين. وتعدّ مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في معرض جيتكس العالمي 2023، انطلاقة لمرحلة من التعاون بين الدائرة وأكسنتشر، حيث ستضع الشركة إمكانياتها من حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وخبرتها العالمية في خدمة التنمية الاجتماعية، وستعمل على تقديم نموذج شامل لتوفير الخدمات عالية الجودة عبر القطاع الاجتماعي في أبوظبي.

و قال مازن الدهماني المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع: «تأتي الشراكة بين دائرة تنمية المجتمع وأكسنتشر في إطار جهودنا لتعزيز كفاءة القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، حيث نحرص على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية بما يسهم في تحسين نوعية الحياة لأفراد مجتمعنا».

وأضاف: «التزامنا بالابتكار يرتكز على إدراكنا لأهمية اتباع نهج قائم على البيانات والعلم لتعزيز خدماتنا. ومن خلال تبني هذه المفاهيم، فإننا نلتزم بمعايير التميز العالمية ونضمن قدرتنا على خدمة مجتمع أبوظبي بأكثر الطرق فعالية وتأثيراً، وإحداث تغيير إيجابي دائم في مجتمعنا من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن تفتح شراكتنا مع أكسنتشر آفاقاً جديدة في هذا المجال، وأن تسهم في تحقيق أهدافنا في استدامة التميز والتنمية في القطاع الاجتماعي في أبوظبي».

من جانبها قالت نادية عبدالله كمالي المدير العام لشركة أكسنتشر في دولة الإمارات العربية المتحدة: " تعد التكنولوجيا جوهر التغيير اليوم، ونحن أحد رواد العالم في المساعدة على دفع هذا التغيير. وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على تشكيل عالم لتغذي فيه الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة والنمو، ويعالج التحديات الاجتماعية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتحويل حياتهم نحو الأفضل.

وإلى جانب توقيع مذكرة التفاهم، عرضت دائرة تنمية المجتمع ستة مشاريع مبتكرة في معرض جيتكس العالمي 2023 تعكس التزامها بتطوير الأدوات الرقمية المستخدمة لدراسة المجتمع وتوظيف التقنيات المتطورة لجمع البيانات وتحليلها، والاستفادة منها في توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة.

ويعدّ جيتكس أبرز معارض التكنولوجيا في المنطقة وأكثرها شهرة، وهو منصّة متميزة لعرض أحدث المشاريع والتقنيات المبتكرة لدائرة تنمية المجتمع، التي تشكّل شهادة على التزام الدائرة بتوفير الأدوات والمنصّات الذكية لفهم وتلبية احتياجات المجتمع وضمان نوعية حياة جيدة لجميع أفراد المجتمع.