الاقتصاد

تراجع جماعي للأسهم الخليجية مع تصاعد التوتر بالمنطقة

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي للأسهم الخليجية مع تصاعد التوتر بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
تراجعت أغلبية الأسهم في دول ، الأربعاء، مع تصاعد التوتر بالمنطقة.
وفي ، تراجع مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» 0.16% إلى 10,714.06 نقطة، من خلال تداول 197.81 مليون سهم، بقيمة 5.87 مليار ريال.
إلى ذلك، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت، 1.14% إلى 6744.91 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 172.3 مليون سهم عبر 12029 صفقة نقدية بقيمة 55.5 مليون دينار كويتي.
وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.26% إلى 1940.93 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 982913 سهم بقيمة 191382.177 دينار بحريني.
وإلى ذلك، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.79% إلى 9954 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 435 مليون ريال.
وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.41% إلى 4704.127 نقطة، من خلال تداول 3.61 مليون سهم، بقيمة 989544.452 ريال عُماني.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.2% إلى 22,117.4 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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