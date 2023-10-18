شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي للأسهم الخليجية مع تصاعد التوتر بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، مع تصاعد التوتر بالمنطقة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» 0.16% إلى 10,714.06 نقطة، من خلال تداول 197.81 مليون سهم، بقيمة 5.87 مليار ريال.

إلى ذلك، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت، 1.14% إلى 6744.91 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 172.3 مليون سهم عبر 12029 صفقة نقدية بقيمة 55.5 مليون دينار كويتي.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.26% إلى 1940.93 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 982913 سهم بقيمة 191382.177 دينار بحريني.

وإلى ذلك، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.79% إلى 9954 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 435 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.41% إلى 4704.127 نقطة، من خلال تداول 3.61 مليون سهم، بقيمة 989544.452 ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.2% إلى 22,117.4 نقطة.