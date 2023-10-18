شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.2%، ليصل إلى 10714 نقطة، وبتداولات بلغت 5.875 مليار ريال.

وأظهرت بيانات «تداول»، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 197.817 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.980 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 156 شركة

انخفضت أسهم 156 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 59، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الأندلس، وأسمنت حائل، والباحة، وسيرا، ووقت اللياقة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سبكيم العالمية، وفيبكو، والكثيري، والعبداللطيف، والتطويرية الغذائية الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر نمو

أنهى مؤشر السوق الموازية نمو تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 2.8%، ليصل إلى 23415 نقطة، وبتداولات بلغت 32.073 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.725 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 48.186 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، في نهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 19، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.