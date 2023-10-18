شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» تبرم مذكرات تفاهم مع شركات صينية في الطاقة النظيفة وتحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور، 7 مذكرات تفاهم مع شركات صينية، في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه، وذلك خلال مشاركتها في منتدى قمة "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي الذي ينعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2023م.

وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام شركة أكوا باور بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من شراكتها المستمرة مع المستثمرين والممولين والمقاولين والموردين الصينيين.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم مع كل من "الشركة الحكومية لاستثمارات الطاقةState Power Investment Corporation"، إحدى أكبر شركات توليد الطاقة المملوكة للحكومة الصينية، وبنك الصين، ومقره في بكين، و"مجموعة الصين للطاقة Power China Group"، المتخصصة في مجال الهندسة، و"مجموعة إنرجي شاينا Energy China Group" المتخصصة في توفير حلول الطاقة والبنية التحتية، وشركة "جينكو سولار Jinko Solar"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبونيان خلال كلمته في المؤتمر: "ترتكز رحلة شركة أكوا باور مع الصين على قيم الصداقة والتعاون المشترك والمثمر لسنواتٍ طويلة، وتشمل مناطق جغرافية مختلفة، وعلى مر السنين؛ قمنا بتعزيز شراكاتٍ قوية مكنتنا من قيادة مشاريع تحولية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه مع شركاء صينيين رئيسيين".

وأضاف أبونيان: "بالنظر إلى المستقبل؛ هناك إمكانات كبيرة لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، بشكلٍ يتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030، ونحن ملتزمون برعاية هذه الشراكة الدائمة مع السوق الصيني، إدراكاً منا لدوره الحيوي في قيادة المشهد العالمي لصناعة الطاقة النظيفة".