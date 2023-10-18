شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «السعودية للكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، وسيكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التصويت لانتخاب الأعضاء المرشحين سيكون في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً.

شروط الترشح

أضافت أن المرشح يجب عليه استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة الواردة في سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

وأوضحت أن إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة تضمنت وجوب تقديم نموذج طلب الترشح للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه.

وأشارت إلى أن طلب الترشح يجب أن يتضمن عدة وثائق وهي: نموذج (1) السيرة الذاتية، وصورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية، وسجل الأسرة للمتزوج، وجواز السفر (لغير السعوديين)، ونسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وتضمنت الشروط: - بيان بعضويات المرشح وتواريخها في مجالس إدارة الشركات المساهمة، واللجان التي تولى عضويتها، وبيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها، وبيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

وأفادت بأن إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

وأضافت أن من ضمن المرفقات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

وأشارت إلى أن على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح- وفق الإجراءات التي تقررها هيئة السوق المالية - وتشمل: وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، واشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، او منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.