شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تهبط عند الفتح مع تزايد العزوف عن المخاطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ عزز التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع تركيز المستثمرين أيضا على الأرباح لقياس تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الشركات.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.40 نقطة أو 0.11 % إلى 33960.25 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.85 نقطة، أو 0.36 %، إلى 4357.35 نقطة. كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 94.07 نقطة، أو 0.70 %، إلى 13439.68 نقطة.

