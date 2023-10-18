الاقتصاد

تعرف على الترتيب العام للمركبات المتنوعة الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2023

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القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن ماركة "شيرى" إستطاعت أن تحصد المركز الاول فى عدد المركبات الاعلي ترخيصا خلال سبتمبر 2023، حيث بلغت سجلت حوالي 978 مركبة فى الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها  .

وجاءت فى المركزالثانى ماركة " شيفورولية " بواقع  933 مركبة ، وفى المركز الثالث ماركة "  هيونداى " بواقع  900 مركبة  ، و المركز الرابع ماركة " سوزوكى " بواقع 824 مركبة ، وفى المركز الخامس ماركة "  إم جى " بواقع  739 مركبة .

وفى المركز السادس ماركة "  تويوتا " بواقع  599 مركبة ، وفي المركزالسابع  ماركة " نيسان " بواقع  591 مركبة ،  وفي وفي المركز الثامن ماركة " كيا " بواقع  550 مركبة ، وفي المركز التاسع ماركة "  سكودا " 546 مركبة ، وفي المركز العاشر ماركة " مرسيدس  " بواقع 536 مركبة .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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