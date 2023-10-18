شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوتن موترز» تعزز ابتكارات المركبات الذكية في «سافي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تغيّر إيجابي

دعم حلول النقل المستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”عقد مكتب أبوظبي للاستثمار، الأربعاء، شراكة جديدة مع شركة نيوتن المتخصصة بتطوير المركبات الذكية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، للاستفادة من القدرات المتقدمة التي يتميز بها مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي)، في منطقة الاختبار البري في جزيرة ياس، التي توفر مركزاً لاختبار حلول النقل على الطرقات لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة.وتعد شركة نيوتن من الشركات الرائدة في تطوير أنظمة الطاقة المستدامة والمركبات الكهربائية المتقدمة وحلول الطاقة الخضراء. وكانت الشركة أطلقت في وقت سابق من هذا العام سيارة ركاب كهربائية فاخرة، توظف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات الكهربائية وذاتية القيادة من ابتكارات.وستلعب شركة نيوتن دوراً رئيسياً في تسريع جهود تطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والسيارات الحديثة في إمارة أبوظبي. كما سيساهم إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي) في أبوظبي في تسريع تبنّي خدمات التنقل المستدامة، وتعزيز جهود تحوّل دولة الإمارات والعالم نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، لا سيما مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «نجح مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي) في أبوظبي، بالفعل، في استقطاب نخبة من الشركات العالمية، القادرة على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق نقلة نوعية في عالم التنقل. ونهدف في مكتب أبوظبي للاستثمار إلى تحقيق تغير إيجابي ملموس على مستوى العالم، وتسريع الجهود الرامية للوصول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على خدمات التنقل المستدامة. ويتماشى تعاوننا مع شركة نيوتن مع هذه الطموحات، ونتطلع إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة».وقال بول لين، رئيس شركة نيوتن موترز: «نحن في نيوتن نقود ثورة في مجال التنقل الأخضر؛ من خلال الجمع بين التصاميم الرائدة، وتكنولوجيا القيادة الذاتية المتطورة. ومع قيامنا بتوسيع نطاق أعمالنا في إمارة أبوظبي، فإننا لا نساعد فقط في دفع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بل ندعم أيضا حلول النقل المستدامة على المستويين، المحلي والإقليمي».وأضاف بول لين: «تكمن كفاءتنا في التزامنا بتقديم سيارات كهربائية متميزة ومتكاملة مع إنترنت الأشياء، وترتكز ابتكاراتنا على مجموعة قيمة من حلول الطاقة النظيفة على مستوى العالم».وقد أثمرت الجهود المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب أبوظبي للاستثمار عن تأسيس مجمع متكامل لصناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي يغطي كل جوانب تصميم واختبار وتصنيع حلول التنقل الذكية وذاتية القيادة، حيث سيوفر المجمع أفضل المرافق والخدمات المتقدمة ضمن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، ونشر تكنولوجيا المركبات الذكية في الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق إمكاناتها الكاملة على الصعيد العالمي.