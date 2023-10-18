شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الـ26 لمجلس «آيرينا» ينعقد الخميس في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعقد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» اجتماعاً مركزياً لمجلس الدول الأعضاء فيها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، وهو الاجتماع المجلس الأخير الذي يسبق انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 على أرض دولة الإمارات من أجل تعزيز الزخم العالمي لتسريع تبنّي الطاقة المتجددة وطرح قضايا محورية في مجال تحوّل الطاقة العالمي اليوم. وتترأس الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدورة من اجتماعات الوكالة التي تستمر على مدى يومين.

ومع توافق قادة دول مجموعة السبع ودول مجموعة العشرين على تعزيز قدرات إنتاج الطاقة المتجددة على نطاق واسع تماشياً من توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، حقق مسار تحوّل الطاقة تقدماً نوعياً هذا العام. وذلك فيما يؤكد تقرير «توقعات تحولات الطاقة العالمية» الصادر عن «آيرينا» ضرورة مضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات من حتى يتجاوز 11,000 جيجاواط بحلول عام 2030، وهي خطوة حاسمة للإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الكوكب دون مستوى 1.5 درجة مئوية الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ.

ويرسم تقرير «توقعات تحولات الطاقة العالمية» خطة شاملة في هذا المجال تعالج ثلاث أولويات لتسريع تحوّل الطاقة عالمياً وهي البنية التحتية، والسياسات، والقدرات المؤسسية.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «دعم المجتمع الدولي يشجعنا ويسلط الضوء على دعوة آيرينا لمضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.» وأضاف: «مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف COP28 خلال أقل من شهرين، يوفر اجتماع مجلس الوكالة فرصة نوعية لآيرينا للتواصل عن قرب مع أعضائها والبناء على الزخم المتنامي لتسريع تحوّل الطاقة».

بدوره قال كريس ديفي، القائم بأعمال نائب مساعد الوزير، في مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي يترأس حالياً مجلس «آيرينا»: «لا أحد منا محصّن من عواقب التغير المناخي. وإدراكنا الجماعي لهذه الحقيقة هو ما يحفّز الولايات المتحدة والدول الأعضاء على الاجتماع معاً تحت مظلة آيرينا، حيث نسعى جميعنا لتسريع التحوّل نحو مستقبل قائم على الطاقة المستدامة».

ومع اقتراب موعد مؤتمر «كوب28» خلال أقل من شهرين، سيسلط اجتماع مجلس «آيرينا» السادس والعشرين الضوء على التجارب على المستوى الوطني لأعضاء «آيرينا» في مجالات العمل المناخي، وتحوّل الطاقة، والاستدامة. وسيبحث الاجتماع أيضاً موضوعات متصلة بالزراعة، والصحة، وأحدث نتائج التنمية الاقتصادية الاجتماعية ضمن مسار تحوّل الطاقة، إلى جانب مناقشة أحدث مستجدات منصة تسريع تحوّل نظام الطاقة «إيتاف» التابعة للوكالة.

ويشهد الاجتماع الـ26 لمجلس الوكالة عرض مديرها العام تقريره السنوي حول تطبيق برنامج عمل «آيرينا» وموازنتها خلال العامين الماضيين. كما يناقش المجلس محتوى وجوهر عمل الوكالة المستقبلي الذي يرسم معالمه برنامج عمل وموازنة الوكالة للعامين 2024 و2025، والذي سيتم إقراره نهائياً خلال اجتماع الجمعية العامة الرابع عشر لـ «آيرينا» في يناير 2024.