شكرا لقرائتكم خبر عن «بوني. إيه آي» تنضم إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استقطاب الشركات المبتكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بوني. إيه آي» العالمية، المصنعة لأنظمة النقل ذاتية القيادة، على هامش مشاركة المكتب في فعاليات معرض جيتكس جلوبال. وستكون «بوني. إيه آي» بموجب هذه الاتفاقية الشركة الأحدث التي تنضم إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي)، الذي يتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقراً له.وتلعب شركة «بوني. إيه آي»، التي تأسست في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، دوراً رئيسياً في توسيع نطاق اعتماد أنظمة التنقل ذاتية القيادة على مستوى العالم. وقد نجحت الشركة في ترسيخ علامتها التجارية في مجال تطوير ونشر حلول القيادة الذاتية الآمنة. وتتطلع الشركة إلى الاستفادة من تواجدها في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي)، واستغلال القدرات المتقدمة التي يتميز بها المجمع لاختبار أحدث ابتكاراتها في منطقة الاختبار البري في جزيرة ياس، التي توفر مركزاً لاختبار حلول النقل على الطرقات لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة.وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «نتطلع للترحيب بشركة بوني إيه آي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، في إطار سعينا المتواصل لاستقطاب الشركات المبتكرة في مجال المركبات ذاتية القيادة من جميع أنحاء العالم، وتمكينها من تأسيس أعمالها في أبوظبي. وتعد «بوني إيه آي» من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال ونتوقع أن تلعب دوراً هاماً في تحقيق طموحات إمارة أبوظبي في تعزيز تبني تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة على مستوى الدولة».من جانبه، قال ليو وانغ، العضو المؤسس والمدير المالي للشركة: «يُسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لاستكشاف الفرص المتاحة لتوفير تكنولوجيا القيادة الذاتية المتقدمة التي تطورها شركة «بوني إيه آي» في أبوظبي، والمساهمة في تطوير قطاع التنقل المحلي والارتقاء بآفاق مستقبل النقل. وباعتبارنا من الشركات العالمية الرائدة في مجال القيادة الذاتية، فقد اسعدنا إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة مؤخراً، في مدينة مصدر في أبوظبي، ونتطلع إلى مسيرة تعاون مثمرة وطويلة مع شركائنا في مكتب أبوظبي للاستثمار».