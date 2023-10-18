شكرا لقرائتكم خبر عن 193 مليون درهم أرباح «الإمارات لقيادة السيارات» بنمو 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 193 مليون درهم مقابرنة مع 187 مليون درهم تم تحقيقها في الفترة المقابلة من 2022، وبنسبة زيادة 3%.

وبلغ الربح التشغيلي للشركة قبل الضريبة والفوائد والإستهلاك والإطفاء 208.57 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة مع 202 مليون درهم في ذات الفترة من 2022، أي بنسبة زيادة 3%.

ووصل إجمالي الربح إلى 209.4 مليون درهم بنمو 5%، والربح التشغيلي 152.5 مليون درهم بتراجع 3%.