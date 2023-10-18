شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ إماراتي وحيداً في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

بين أروقة معرض جيتكس للتكنولوجيا التي تشارك فيها كبرى شركات التكنولوجيا الكبرى ومزودي خدمات الإنترنت والاتصالات والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية، صادفنا جناحاً لمكتب محامٍ مشارك في المعرض، وفي لقاء مع المحامي والمستشار القانوني محمد النجار قال: إن سبب مشاركته في المعرض المتخصص في مجال التكنولوجيا هذا العالم، كأول محامٍ إماراتي كان لعدة أسباب منها ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية العابرة للقارات وزيادة نسبة الشركات العالمية التي دخلت الدولة وتحتاج للتعرف إلى آلية تسجيل الشركات.

وتابع: كما أنه يبحث من خلال المشاركة في الجلسات الورش المصاحبة للمعرض عن إجابة لبعض الاستفسارات الخاصة بمهنة المحاماة وكيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي عفي شكل وظيفة المحامي في المستقبل، وهل سيشكل الذكاء الاصطناعي تهديداً لوظائف مئات الآلاف من المحامين حول العالم؟، وهل من الممكن أن تصبح منظومة العدالة بكل تفاصيلها معتمدة على الذكاء الاصطناعي؟ وهل سنرى قاضياً أو محامياً عبارة عن روبوت في المستقبل، لا يمكن وضع تصور لهذا الأمر إلا في مناقشات ثرية في معرض بحجم جيتكس.