شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة ذكية جديدة من بلدية الشارقة في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت بلدية مدينة الشارقة خلال مشاركتها ضمن جناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2023، عن استعراض خدمة «مخططاتك في عالمك الافتراضي» والتي سيتم إطلاقها قريباً، لتمكين أصحاب المخططات من الملاك أصحاب الفلل السكنية والمطورين والشركات العقارية من الاطلاع على المخططات بطريقة افتراضية، ومعاينة أدق التفاصيل في منازلهم المستقبلية قبل اعتماد المخططات لدى البلدية.

وفي هذا السياق، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، أن «الخدمة تنسجم مع توجهات ورؤى إمارة الشارقة في تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات، وتحسينها وتطويرها باستمرار، وابتكار أساليب جديدة في تقديم الخدمة للمتعامل بكل سهولة، واختصار الوقت والجهد خصوصاً في ظل الطفرة النوعية بتقديم الخدمات، ومواكبة النمو والتطور والازدهار، تحديداً في المجال الهندسي وما يشهده من حركة نشطة وإقبال من المستثمرين، والنمو المتسارع في عمليات التشييد والبناء».

خدمة ذكية إضافية

من جانبها، أوضحت ريم عبد الله الروسي، رئيس فريق الابتكار في البلدية أن «الفريق نظم مسابقة لأفضل الابتكارات للتشجيع على الإبداع، شارك بها نخبة من الموظفين المتميزين الذين قدموا أفكاراً متنوعة في مجالات العمل البلدي، منها هذه الخدمة والتي تقدم بها الموظف عمران فريد الفردان وفاز بها خلال هذه الجائزة، ليتم تطويرها والعمل عليها واستعراضها في أسبوع جيتكس للتقنية، تمهيداً لإطلاقها».

وأوضحت ريم عبد الله الروسي أن «هذه المسابقة أسهمت بشكل فعّال في تحفيز الأفكار ونشر روح الإبداع فكان لها دور بارز في تقديم خدمات ومشاريع مهمة لخدمة العمل البلدي منها هذه الخدمة؛ حيث وفر فريق الابتكار كافة الدعم والظروف المناسبة لتطويرها، والتي تعد خدمة ذكية إضافية لمتعاملي بلدية مدينة الشارقة أصحاب الفلل السكنية ومكاتب الاستشارات الهندسية؛ إذ تمكنهم من الاطلاع على المخطط المعماري باستخدام عدسة «vr»، ومحاكاته بصورة افتراضية تسهم في تشكيل صورة مستقبلية متكاملة للمالك حول مساحات المشروع وأبعاده والمخطط الذي يعمل عليه قبل البدء بالتنفيذ».

تقليل الخطأ في المخططات

وأفادت رئيس فريق الابتكار أن «هذه الخدمة تقلل من نسبة الخطأ في المخططات بمجرد تصورها بشكل افتراضي بالكامل، ما يسهم في تقليص عدد طلبات التعديل على المخططات، وتجنب المالك رسوم التعديل الإضافية، وتوعية الملاك بالقوانين المتعلقة بتفاصيل المخططات من حيث قياسات الغرف وآلية توزيعها ضمن المخطط».

وأشارت إلى أن «البلدية أعلنت عن هذه الخدمة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس العالمي، تمهيداً لإطلاقها قريباً، ويمكن طلبها من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة بطلب من مالك المشروع عن طريق المكتب الاستشاري ودفع الرسوم المحددة، ثم زيارة المبنى الرئيسي للبلدية من أجل الاطلاع على المخططات؛ حيث يعد إطلاق هذه الخدمة للمنازل السكنية كمرحلة أولى وستعمل الفرق والكوادر المختصة في البلدية على تطويرها ضمن المرحلة الثانية لتشمل المخططات التجارية».