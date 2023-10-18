شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.13 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 383.94 مليون درهم و276 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 742.49 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37.21 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 221.25 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 13.82 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 46 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 70.1 مليون درهم بمنطقة منخول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 30.18 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 48.35 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 70.19 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 175.22 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 13.98 مليون درهم و143 رهونات فلل وشقق بقيمة 161.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 24.8 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 16.24 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 205.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 35 مليون درهم.