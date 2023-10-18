شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشارقة للآثار تدشّن مشاريعها في الميتافيرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

دشنت هيئة الشارقة للآثار، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، ضمن جناح حكومة الشارقة، مشروع «آثار الشارقة في عالم الميتافيرس»؛ ليكون الأول من نوعه على مستوى مؤسسات التراث الثقافي في المنطقة، تماشياً مع مساعي الإمارة التي تولي عناية خاصة لتقديم محتوى أكاديمي مبتكر، يسهم في نشر الوعي، محلياً وعالمياً، حول تنوع التراث الحضاري والثقافي في إمارة الشارقة.

ومن خلال مبادرتَي «مركز علم الآثار» و«مسار جبل خطم ملاحة الأثري»، يسعى المشروع إلى التعريف بأهم الاكتشافات الأثرية المنقولة والثابتة في الشارقة، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي.

ويحتوي «مركز علم الآثار» على أهم الكنوز الأثرية المكتشفة في الإمارة، التي يمكن للزائر استعراضها في عالم الميتافيرس، ما يمنحه إمكانية رؤيتها بزاوية 360 درجة عبر تحريكها في جميع الاتجاهات، فضلاً عن فرصة التواصل مع الزوار الآخرين المتصلين بالمنصة، وتبادل الآراء والأفكار معهم أثناء التجوال في المركز.

أما «مسار جبل خطم ملاحة الأثري»، فيضمّ أكثر من 120 نقشاً صخرياً تعود للعصر الحجري الحديث، ولدى التجوال في المسار الجبلي الافتراضي، يمكن للزائر استكشاف النقوش الصخرية لبعض الحيوانات؛ كالوعل الجبلي، الوعل النوبي، الحمار البري، الأفاعي، الطُهر العربي، طبعات الأرجل، رمز الشمس، والكثير غيرها. وقد تم تحديدها بالألوان ليسهل التعرّف إليها.

ولا يقتصر ابتكار المسار على هذا، وحسب، بل باستطاعة مستخدمي المنصة أيضاً مشاهدة عملية محاكاة للأشخاص الذين قاموا بالنقش على الصخور، والتعرف إلى الأدوات المستخدمة في النقش، وصولاً إلى قمة الجبل حيث تمت محاكاة المساكن أيضاً وفقًا للأساسات الصخرية للمنزل. كما يستطيع الزائر مشاهدة العادات اليومية لأصحاب المنزل التي تمت محاكاتها بناء على المكتشفات الأثرية الحجرية التي تم التنقيب عنها في موقع خطم ملاحة الأثري.