عجمان تمكّن المرأة في قطاع الأعمال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، خلال معرض جيتكس، بهدف توطيد التعاون المشترك لتمكين المرأة ودعم مشاركاتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير برامج ومبادرات مبتكرة تدعم نمو أعمال ومشاريع سيدات الأعمال وزيادة نسبة مساهمتهن في الناتج المحلي.

وقعت المذكرة الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة المجلس وعبدالله أحمد الحمراني مدير الدائرة، ونصت على تعزيز فرص التعاون المشترك لدعم مشاريع المرأة والتعاون في إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن سيدات ورائدات الأعمال المواطنات والمقيمات في الإمارة وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير والدراسات ذات الصلة لكلا الطرفين وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة لدعم وتطوير مشاريع روّاد ورائدات الأعمال بشكل عام.

كذلك التعاون والمشاركة في الحملات التثقيفية والبرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها كلا الطرفين وإعداد خطّة مشتركة للوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب الرخص المنزلية وتنظيم دورات تدريبية موجهة والتعاون في مجال الاستشارات ودراسات الجدوى وتقديم الامتيازات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولأعضاء برامج كلا الطرفين والتعاون في مجال التسويق والترويج لمنتسبي البرامج لدى الطرفين وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأفادت آمنة خليفة أن المذكرة تأتي في إطار جهود المجلس لتوطيد وتوثيق الصلات مع الجهات الحكومية المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، مؤكدة أهميتها في توفير قائمة من الأدوات والفرص والخدمات الاستباقية الهادفة إلى دعم وتشجيع التفكير الإبداعي وتنمية مشروعات صاحبات الأعمال وتحفيز الراغبات من السيدات على البدء بأعمال تجارية جديدة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مشيدة بجهود دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في دعم برامج المجلس بشكل دائم.

وقالت «صاحبات الأعمال لهن دور حاسم في تنمية الاقتصاد، ومسؤولية دعمهن تتطلب تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز قدراتهن وتحقيقهن لنجاحات ملموسة، إلى جانب دور هذه الجهات في رصد التحديات التي تواجه صاحبات الأعمال والعمل على إيجاد الحلول لها بهدف استدامة ونمو أعمالهن بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة».

وأكد الحمراني أن توقيع المذكرة يوسع قاعدة الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً مهماً لريادة الأعمال من خلال تقديم الدعم والرعاية للأعضاء والمنتسبين لبرامج الجهتين، وتمكين المرأة في التجارة وريادة الأعمال، والتركيز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير خدمات متنوعة مثل التدريب المتخصص والاستشارات لاستقطاب الأفكار الابتكارية ونمو الشركات الناشئة.