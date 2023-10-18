شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن السيبراني بالإمارات يعزز الجاهزية مع «كاسبرسكي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، وشركة كاسبرسكي مذكرة تفاهم بشأن التعليم، ورفع مستوى الاستعداد والمرونة السيبرانية في جميع قطاعات الاقتصاد.

وقع المذكرة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس وأندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي، خلال معرض جيتكس.

وسيتعاون الطرفان في تبادل المعلومات حول تحديد التهديدات السيبرانية المتطورة والتحقيق فيها، والاستجابة لها في الوقت المناسب. ويمتد التعاون أيضاً إلى تبادل الخبرات حول أحدث اتجاهات البرمجيات الخبيثة ومؤشرات الاختراق والمخاطر الأمنية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثل البنية التحتية الحيوية.

وانطلاقاً من ضرورة بناء القدرات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، سيقوم المجلس وكاسبرسكي بتنفيذ وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل فنية في جميع القطاعات، لمواجهة تهديدات أمن المعلومات، وتشمل هذه المبادرات تبادل الأفكار ونشر مواد التوعية بالأمن السيبراني، لتعزيز الجهود التعليمية.

وأوضح الكويتي أن «صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة دفعت الاقتصاد إلى الأمام من خلال فتح نوافذ جديدة من الفرص. ولكنها أيضاً عرضة لأنواع جديدة من المخاطر الأمنية المتطورة والديناميكية والمتطورة بطبيعتها، والتي يجب كبحها. ولتعزيز البيئة الاقتصادية للإمارات».

فيما قال إفريموف: «تحتل الإمارات مكانة رائدة في قيادة الابتكار العالمي، وتقع على عاتق القطاعين العام والخاص مسؤولية مشتركة لمكافحة مخاطر أمن المعلومات التي تشكل عائقاً أمام النمو. وتؤمن كاسبرسكي إيماناً راسخاً بأن التعليم أداة قوية يمكنها ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة. ونظراً لأن الشركة تملك أكثر من 26 عاماً من الخبرة في الأمن السيبراني، فإننا نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع مركز كاسبرسكي في الإمارات، لبناء المهارات والوعي في جميع القطاعات الاقتصادية».