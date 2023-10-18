شكرا لقرائتكم خبر عن 200 علامة تجارية بمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة «آر إكس جلوبال»، الجهة المنظمة لمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، أن النسخة الثلاثين من الحدث ستضم أكثر من 200 علامة تجارية من أكثر من 20 دولة، تتضمن إيطاليا ولبنان وبولندا والهند والولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ، ويتم خلالها تقديم عرض استثنائي للمجوهرات المصممة والمنتجة على مستوى عالمي.

يُقام معرض المجوهرات والساعات برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 9800 متر مربع، أكثر من 7000 زائر. ويحظى هذا الحدث بدعم من «مجوهرات Amaar» الراعي الذهبي، إضافة إلى الراعيين Plata، ولاماركيز للمجوهرات.

ينطلق المعرض في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويستمر إلى 5 من الشهر نفسه، ويقدم للضيوف فرصة لاكتشاف مجموعة واسعة من القطع المصنعة بإتقان، بأيدي خبراء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، في عالم المجوهرات، مع أسماء لامعة مثل سالم الشعيبي، والمسعود، وأمواج، ومجموعة الماسة الزرقاء، ومجوهرات ديفجي أوروم.

ويتوقع الخبراء مع ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات عالية الجودة، أن تتلاشى الحدود الفاصلة بين المجوهرات الرجالية والنسائية، كما يدعم هذا التوجه اهتمام فئة الشباب بالأنماط المصنعة بأسلوب عملي متعدد الاستخدامات يلائم الجنسين.

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة يورومونيتور إنترناشيونال، شهدت أسواق المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً في حجم التداول من 10,97 مليار درهم في عام 2018 إلى 12,51 مليار درهم اليوم، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 14,26 مليار درهم في عام 2027.

وتعليقاً على مكانة معرض المجوهرات والساعات في السوق وميزاته، قالت مي إسماعيل، مدير الفعاليات في شركة RX الشرق الأوسط: «يُصنف معرض المجوهرات والساعات ضمن قائمة الأحداث المميزة إقليمياً، لأنه يجمع أمهر الأيدي المصنعة للمجوهرات من جميع أنحاء العالم ضمن مكان واحد لعرض أعمالهم. كما يشكل المعرض فرصة لتسليط الضوء على أحدث اتجاهات الصناعة وأجمل التصاميم، باستخدام الألماس واللؤلؤ والذهب والفضة والأحجار الكريمة، ما يوفر منصة استثنائية للمستهلكين الباحثين عن الفخامة والأناقة والرقي».

وأضافت: «يزور المعرض عشاق المعدن الأصفر والألماس من مختلف أنحاء دولة الإمارات ليشكلوا ما تزيد نسبته على 97% من رواد المعرض، وأغلبيتهم من الإناث، ما يوفر فرصة فريدة لتلبية الاتجاهات المبتكرة التي حددتها شركة يورومونيتور إنترناشيونال، كما تشكل فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 عاماً أكبر شريحة من زوار المعرض، ما يترجم أهمية متابعة أذواقهم في صناعة المجوهرات المحلية».