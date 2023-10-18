شكرا لقرائتكم خبر عن جمال لوتاه يتنحى عن منصبه رئيساً تنفيذياً لـ «إمداد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بعد مسيرة مهنية ناجحة امتدت على مدى 16 عاماً كرئيس تنفيذي ومدير تنفيذي لمجموعة إمداد، قرر جمال لوتاه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة يوم الخميس 12 أكتوبر 2023. وسيعمل كمستشار لمجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية في إمداد، فيما سيعمل عبد اللطيف الملا، بالإضافة إلى مسؤولياته كرئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد.

ويوظف عبد اللطيف خبراته القيادية الواسعة مع مجموعة دبي للعقارات وتيكوم، بالإضافة إلى معرفته المتعمقة بمجموعة إمداد والشركات التابعة لها، والتي ستكون محورية في الحفاظ على التزامنا الثابت بالتميز.

وفي ظل المعطيات الجديدة، تظل إمداد ملتزمة بالمحافظة على مستوى الخدمات التي تقدمها، بالإضافة الى مواصلة إرثها من التميز في إدارة المرافق ودفع عجلة الابتكار، وضمان عدم حدوث أي انقطاع في الخدمات المستمرة.