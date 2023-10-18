شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تطلق «فكرة» لاقتراحات موظفي الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان، على هامش معرض جيتكس للتقنية 2023 نظام «فكرة» لاقتراحات موظفي حكومة عجمان، الذي يهدف لتقديم آلية موحدة وفعالة لتقديم الأفكار والاقتراحات من خلال منصة إلكترونية تعزز ثقافة الابتكار في حكومة عجمان.

أشار راشد السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان، إلى أن إطلاق النظام يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان، وضمن خطط التحول الرقمي للدائرة بتوفير أنظمة إلكترونية ترتقي بمستوى أداء الجهات الحكومية بالإمارة من خلال نظام موحد لتقديم الاقتراحات وإدارتها، مؤكداً حرص الدائرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تقديم خدمات موارد بشرية استباقية ومبتكرة ضمن اختصاصاتها وإعداد وتطوير برامج لإرساء وتكريس مفاهيم الثقافة المؤسسية، وتشجيع الاقتراحات والأفكار الإبداعية المتميزة.

وأوضح السويدي أن النظام يهدف إلى تقديم آلية موحدة وفعالة لتقديم الأفكار والاقتراحات ودعم الأفكار المبتكرة وتحفيز التفكير الإبداعي الذي يسهم في تطوير أساليب وإجراءات العمل بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الحكومية، وتصميم وتطوير المبادرات والمشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى تحفيز الموظفين على المشاركة بالأفكار الجديدة والمبتكرة بكل ما له صلة بطرق ممارسة الأعمال في الجهات الحكومية وعمليات التطوير المؤسسي وجودة الخدمات في حكومة عجمان.

ودعا السويدي الجهات الحكومية للاستفادة من التقنيات التي يتضمنها النظام لاستنباط الأفكار الإبداعية وتقديم الاقتراحات المتميزة، حيث يمنح قاعدة تفاعلية مبتكرة للتعامل مع الاقتراحات المقدمة من قبل الموظفين بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة والسرعة.

ويتضمن النظام عدة مجالات لتقديم الاقتراحات تتمثل في تطوير المهارات، تعزيز بيئة العمل، ترشيد النفقات، زيادة الإيرادات، استحداث خدمة، المبادرات المجتمعية، تطوير أدوات العمل، وتحسين وتطوير الخدمات، وحدد النظام المعايير والتصنيفات لتقديم الأفكار، حيث تتم دراستها وتقييمها من قبل اللجنة المعنية بإدارة الاقتراحات في كل جهة ومتابعة تطبيقها مع الوحدات التنظيمية المعنية.