شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» و«سامسونغ» تتفقان على تفعيل «نول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامها المستمر وحرصها الدائم على الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المعروفة والبارزة في مجال التقنيات بصورة عامة، بما يُعَزّزُ التوجّه المستمر للهيئة نحو تحقيق التحوّل الرقمي والاستدامة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الهيئة وشركة سامسونغ جلف للإلكترونيات، لتفعيل بطاقة نول الرقمية على منصة أجهزة سامسونغ الذكية؛ وذلك على هامش مشاركة الطرفين في معرض جيتكس.

وقّع الاتفاقية محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني في الهيئة، وفادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونغ في دول الخليج العربي.

وأكد المظرب أهمية توقيع هذه الاتفاقية، لدورها الكبير في تحقيق رؤية الحكومة في جعل مدينة دبي المدينة الأذكى في العالم، لتكون بذلك أول مدينة تقوم برقمنة بطاقة المواصلات العامة على أجهزة الهواتف الذكية على مستوى المنطقة، في خطوة مهمة لرفع جودة خدمة الدفع الذكي باستخدام بطاقة نول؛ حيث سيتمكن المستخدمون من تحميل بطاقة نول الرقمية في أجهزة سامسونغ الذكية من خلال تطبيق الدفع نول nol pay، واستخدامها في المواصلات العامة ومحال التجزئة وسيلة دفع رقمية آمنة.

وقال أبو شمط: «شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لدمج بطاقات نول في أجهزة سامسونغ المحمولة؛ تمثل قفزة مهمة نحو تطوير منظومة مواصلات أكثر سهولة وكفاءة».