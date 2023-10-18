شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل البناي لـ ”الخليج 365”: تطوير 100 منتج بخبرات إماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكد فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة أن المجلس يعمل على تطوير نحو 100 منتج تقني حالياً بعضها وصل إلى المراحل النهائية للاستخدام الفعلي في القطاعات التقنية، وفي العديد من المجالات.

وقال البناي في تصريحات ل«الخليج» على هامش جيتكس جلوبال 2023: «إن المجلس يسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث بلغ عدد العلماء والباحثين حالياً 1000 باحث منهم 200 مواطن، فيما يحمل 200 باحث من ال1000 درجة الدكتوراه في العديد من المجالات.

وأضاف البناي أن المجلس يتولى مهمة صياغة استراتيجية الأبحاث والتطوير، ويدعم تنمية الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة في أبوظبي ودولة الإمارات.

وتابع: إن المجلس قد أتاح النسخة المفتوحة المصدر من نموذج الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في الدولة «فالكون 40 بي»، الموجَّه لأغراض دعم البحث والتطبيقات التجارية وترسيخ أثر المعهد دولياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتسهم هذه الخطوة السبَّاقة في تأكيد التزام أبوظبي بتعزيز التعاون بين القطاعات، ودفع عجلة التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وشدد البناي على أن المجلس يسعى لاستقطاب أفضل العقول لإيجاد الحلول للتحديات المعقدة والتحرك بسرعة ورشاقة لتقديم حلول غير مسبوقة ضمن مساعي أبوظبي لجذب أفضل المواهب من العالم، والعمل على تنمية المواهب الوطنية.

«فالكون 40 بي»

وأوضح البناي أن عدد الجهات والأفراد الذين يستخدمون «فالكون 40 بي» حول العالم حالياً قد بلغ أكثر من 12 مليون مستخدم، كما يتم العمل على إطلاق نموذج أبوطبي للذكاء الاصطناعي عالمياً والذي يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي اللغوي.

وأكد البناي أن «فالكون 40 بي» تم تطويره بالكامل داخل دولة الإمارات بأيدٍ وطنية وخبراء تم استقطابهم من جميع أنحاء العالم بالتعاون مع أكثر من 70 جامعة داخل دولة الإمارات وخارجها.

دوري السباقات المسيرة

وقال إن أحد نماذج مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الأخيرة هو إطلاق دوري أبوظبي للسباقات المسيرة، والذي سيتم خلال شهر إبريل/ نيسان 2024 في حلبة ياس مارينا أبوظبي، القائمة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة والرياضات الحماسية، لتطوير وسائل النقل في المستقبل.

وقال: حظي الدوري بتفاعل وإشادة عالمية واسعة، كأضخم دوري للسباقات المسيرة على مستوى العالم في ضوء تنوّعه واحتوائه على سباقات مسيرة مختلفة مثل سباق السيارات، والطائرات، والدراجات الرباعية.

وأضاف البناي: يرتقب العالم الثورة التي ستحدثها الأنظمة المستقلة في أنظمة النقل العالمية، وذلك في ضوء الجهود المبذولة حالياً في المجالات العلمية والتكنولوجية وحتى الرياضية.

وقال: يمثل دوري أبوظبي للسباقات المسيرة دليلاً ملموساً على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير ومنصة لاختبار الحلول المتقدمة في مجال الأنظمة المستقلة، وإن 10 فرق تتبع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية قد أكدت مشاركتها في سباق السيارات المسيرة، كما نعمل على إطلاق سباق للدرونز والدراجات الصحراوية الذاتية القيادة.