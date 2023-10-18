شكرا لقرائتكم خبر عن «تدرا» تطلق «الوثيقة البيضاء» للطيف الترددي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) «الوثيقة البيضاء» الخاصة بالمرونة في نظام إدارة الطيف الترددي، خلال العقد القادم في الإمارات، وذلك على منصة الحكومة الرقمية، ضمن فعاليات أسبوع جيتكس.

وتقدم هذه الوثيقة منظوراً مستقبلياً لنظام إدارة الطيف الترددي، بما ينسجم مع مبادئ المرونة والاستدامة، اعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ أفضل الحلول المتاحة في هذا المجال للمساهمة في تحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية للإمارات.

وقال المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام الهيئة: «تؤكد الوثيقة ريادة الإمارات من حيث امتلاك منظور مستقبلي للطيف الترددي، وتندرج في سياق الرؤية الاستشرافية للطيف الترددي».

وأكد المهندس سلطان البلوشي، مدير سياسة الطيف الترددي في الهيئة لـ ”الخليج 365” أن إطلاق هذه الوثيقة سيحدث نقلة نوعية في طريقة عمل نظام إدارة الطيف الترددي.

وقال: اعتماداً على خارطة الطريق للمشاريع والعمليات المرتبطة بهذه المبادرة، ستسهم هذه الوثيقة في رفع مستوى الاستدامة التنظيمية لقطاع الاتصالات، إلى جانب ما ستحققه من فوائد على مستوى تحسين خدمات تصاريح الطيف الترددي التي يتم توفيرها للتقنيات الحديثة في الدولة، وذلك بفضل تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي التي سيتم تضمينها في هذا النظام المستقبلي».

وقال البلوشي: إن الوثيقة تحقق رؤية الهيئة الاستراتيجية المتمثلة بالمضي قدماً نحو أنظمة تقديم خدمات وإدارة للموارد أكثر مرونة واستجابة. كما تراعي الوثيقة البيضاء في مضمونها تلبية متطلبات مجموعة من العوامل الدافعة للتطوير في إدارة الطيف الترددي للتقنيات والخدمات اللاسلكية، بما في ذلك تطوير قدرات الأجيال الحديثة من شبكات الهاتف المتحرك ومنها الجيل السادس (6G)، ومراعاة الطلب المتزايد على استخدام الطيف الترددي لمختلف القطاعات، والحاجة إلى تحسين الاتصال، والأهمية المتزايدة للتقنيات والأنظمة المستدامة وتقليل أثر البصمة الكربونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.