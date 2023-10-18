شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تُطلق منصة رقمية لخدمات البناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت بلدية دبي منصة «البناء في دبي» لتوفير جميع الخدمات والمعلومات والإجراءات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، سواءً المُقدمة من البلدية أم من الجهات الأخرى في الإمارة، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض جيتكس، وتماشياً مع توجهات دبي في التحوّل الكامل نحو البيئة الرقمية.

وتخدم المنصة جميع الفئات المعنية بقطاع البناء والتشييد من المُلاّك أو المطوّرين والاستشاريين والمقاولين، خلال كامل مراحل رحلة البناء، تعزيزاً لاستدامة مشاريعهم وترسيخاً لتنافسية دبي بين مدن العالم في هذا القطاع الحيوي، والتي تُعدّ من أكثرها تقدماً وتطوراً في العالم.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام البلدية أن المنصة «تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي عاصمةً مستقبليةً للبناء والتشييد والعمران عالمياً، وتعزيز ريادتها وموقعها على مؤشرات التنافسية العالمية، كذلك تعزّز المنصة ريادة دبي واحدةً من أكثر مدن العالم توظيفاً للتكنولوجيا والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وإحدى أبرز مدن العالم تميزاً في مجال البناء والعمارة».

وقال: «ستوفر المنصة ولأول مرة خدمات متعددة حول كل ما يتعلق بقطاع البناء في مكانٍ واحدٍ، وستعمل منظومة خدمات رقمية استباقية سهلة الاستخدام تقلل الجهد وتختصر الوقت على أصحاب المشاريع وترفع مستوى رضاهم. كما تُعدّ المنصة تجسيداً لجهود البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً».

وأشارالهاجري إلى أن البلدية تقود التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد عبر إعداد خارطة طريق لتطبيق نمذجة معلومات البناء في دبي بالتعاون مع الشركاء، وتوفير المعلومات اللازمة عن المباني لتقديم خدمات ذكية متعددة وبناء التوأم الرقمي لإمارة دبي.

أول رخصة

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني: «تعمل بلدية دبي على تطوير معايير قياسية لتصميم المباني، وذلك لأهمية وفوائد تحقيق نمذجة معلومات البناء على دورة حياة المبنى، من خلال تقليل التكاليف، واختصار زمن التنفيذ، وتسريع إصدار التراخيص، وزيادة كفاءة عمليات البناء والتشغيل وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة».

وأضافت: «أصدرت بلدية دبي أول رخصة بناء باستخدام تقنية التدقيق الآلي على المباني لبرجٍ تجاري سكني مكون من 37 طابقاً في منطقة المركاض ضمن أحد المشاريع التطويرية، حيث صُمم البرج وفق معايير ومتطلبات نمذجة معلومات البناء في دبي. وتعكس هذه الخطوة الريادة العالمية لدبي في تطبيق التدقيق الآلي على تصاميم المباني، حيث أُعدت معايير قياسية خاصة بدبي».

وتنسجم المنصة الجديدة مع متطلبات «تجارب المدينة الرقمية» الصادرة عن هيئة دبي الرقمية، التي تضمن تجربة شاملة للمُلّاك خلال رحلة البناء في مكانٍ واحدٍ، وتمكينهم من الاطلاع على حالة مشاريعهم من معلومات الأرض والمبنى وخطوات البناء، وتوفر لهم دليل مستشار البناء، ونماذج استرشادية عن عقود البناء، إضافةً إلى قائمة الاستشاريين والمقاولين المسجلين في البلدية مع تقييمهم.

ويجري تطوير المنصة الرقمية على مراحل بحيث ستتضمن مجموعة خدمات رئيسية للمالّك والمطوّر العقاري، والاستشاري والمقاول خلال كامل رحلة تشييد المبنى، بما فيها خدمات الحصول على قطعة الأرض، وتصميم المبنى، والحصول على رخصة البناء، وتنفيذ أعمال البناء، وإنجاز وتوصيل الخدمات، والانتقال للسكن في المبنى أو تأجيره أو بيعه، وخدمات الإضافات والتعديلات وصيانة المبنى وهدمه.