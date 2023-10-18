شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تستعرض نظام تحديث تلقائياً للبيانات في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، على هامش مشاركتها تحت مظلة حكومة إمارة أبوظبي في معرض جيتكس، نظام التحديث التلقائي لبيانات للأسر المستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي على مستوى الإمارة.

ويهدف هذا النظام الذي جرى تطويره بالكامل من قبل كوادر تقنية المعلومات في الهيئة إلى رفع كفاءة وسرعة الاستجابة الفعّالة لمتغيرات الظروف المعيشية للأسر، من خلال إدارة المعلومات واحتساب استحقاق الدعم للأسر بشكل استباقي، وإدارة الموافقة على دفعات الدعم الاجتماعي بشكل آلي ودون تدخل العنصر البشري.

وعلى مدار اليومين الأول والثاني من المعرض، شهد جناح الهيئة إقبالاً واسعاً من خبراء التقنية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة للتعرف أكثر الى النظام الجديد، الذي يعمل على استقطاب البيانات ذات العلاقة وقراءتها وتحليلها بناء على منظومة الربط الإلكتروني، مع 56 مصدر معلومات في أكثر من 27 جهة محلية واتحادية، وبدقة تصل إلى 96%.

وقال عبدالله العامري مدير عام الهيئة: «يأتي نظام التحديث التلقائي في إطار حرصنا على تطوير الحلول والخدمات الإلكترونية، التي تضمن للمتعاملين والمستفيدين مع الهيئة سهولة الحصول على خدماتنا الخاصة بالدعم الاجتماعي وبرامج التمكين، التي نوفرها لأفراد الأسر المستفيدة. هذا النظام المطور داخلياً استناداً إلى محاور مبادرة «حكومة بلا جهد» التي تتبناها حكومة أبوظبي».

وبشكل استباقي وذاتي، يعمل النظام عقب استقطاب البيانات من الجهات الحكومية المرتبط بها؛ على مقارنة وضع الأسرة المستفيدة أو المتقدمة بطلب جديد؛ بناءً على أحدث البيانات المتوافرة في النظام الإلكتروني للهيئة، ومن ثم دراسة الفروقات بين الوضع السابق والراهن للأسرة، وبصورة آلية يقوم باحتساب الاستحقاق الشهري الجديد للأسرة، والموافقة بشكل آلي وتلقائي على الدفع للأسرة دون تدخل العنصر البشري.

ويتماشى النظام مع الهدف الاستراتيجي للهيئة والذي ينص على «اعتماد وتطوير عمليات ذات كفاءة عالية وفاعلية»؛ حيث يساهم النظام في تعزيز أداء الهيئة وموظفيها بحيث أصبح النظام مثل الموظف الآلي، الذي يقوم بإيجاد الفروقات وإعادة احتساب استحقاق الأسرة حسب تغيير الوضع الأسري والمادي لعدد كبير من الطلبات بشكل تلقائي، حيث يراعي النظام الاستباقي السرعة والفاعلية في تحديد الأسر التي تحتاج إلى رفع نسبة الدعم المالي الاجتماعي، والأسر، التي يجب تحديث قيمة الدعم الخاصة بها، عن طريق تفعيل خاصية إيجاد الفروقات بين آخر طلب والوضع الحالي للأسرة بطريقة فورية.