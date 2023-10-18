شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكويتي: قوانين وأخلاقيات تضبط الأمن السيبراني في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن خط الدفاع الأول من الهجمات السيبرانية هو المستخدم نفس، داعياً إلى ضرورة عدم الاعتماد على الشرطة والحكومة أو الجهات الأمنية في الحماية من الهجمات السيبرانية.

وأوضح الكويتي لـ«للخليج» على هامش معرض جيتكس: «أن الإمارات تمتلك سياسات وأخلاقيات للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأن وزارة الذكاء الاصطناعي تقوم بجهود كبيرة للتعريف بكيفية توظيف تلك السياسات لمواكبة التطورات المتسارعة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.»

وأكد أن الإمارات وضعت قوانين متخصصة بالأمن السيبراني منذ نحو 3 أشهر، مؤكداً أن المؤسسات الحكومية ومن يتعامل معها من مؤسسات القطاع الخاص يلتزمون بالامتثال لمعايير هذا الأمن.

وقال: إن المجلس أطلق مبادرة «النبض السيبراني»، وهي مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع ورفع وعيهم لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم، وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا مع تقليل المخاطر.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة منها الدورات التدريبية، وورش العمل والمحاضرات ونشر فيديوهات والنشرات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، لتوعية الجمهور بآلية التصدي للهجمات الإلكترونية، موضحاً أن المبادرة تستهدف النساء والأطفال وطلبة المدارس والجامعات.