شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة حكومة دبي تعزز آليات إدارة عملياتها وصيانة الأسطول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت ورشة حكومة دبي اتفاقية تعاون مع شركة «إي سوليوشن» بهدف تطوير آليات إدارة عملياتها وصيانة الأسطول وتعزيز كفاءتها. وتنص الاتفاقية على تطبيق نظام متكامل لإدارة الأسطول من «مجموعة تطبيقات آي. بي. إم. ماكسيمو» في الورشة، ودمج ميزات جديدة تدعم عمليات الورشة بشكل عام.

وتم توقيع الاتفاقية على منصة دبي الرقمية في قاعة الشيخ سعيد، بحضور كل من فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي؛ وغابي مطر، المدير العام لشركة إي سوليوشن؛ وعدد من مسؤولي الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «إي سوليوشن» هذا النظام المبتكر الذي يتيح لورشة حكومة دبي تحكماً كاملاً في بيانات الأصول، ويمكّنها من الإدارة الاستباقية وفقاً لمعايير إدارة دورة حياة الأصول، إضافة إلى تبني نهج مُبسّط ومركزي في التشغيل، وتعزيز العمليات اللاورقية بما يتماشى مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. كما يسهم النظام الجديد في تخفيف مخاطر الأخطاء اليدوية من خلال العمليات المتكاملة، والدمج السلس مع أنظمة أخرى، وإعداد التقارير الدقيقة الداعمة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية، إلى جانب تسهيل عملية تتبع الأصول والتحكم بها، وتقليص أوقات تعطّل المعدات عن العمل.

وقال فهد أحمد الرئيسي: «نسعى من خلال اتفاقية التفاهم مع «إي سوليوشن» إلى تعزيز عمليات الورشة بالاستعانة بنظام متطور لإدارة الأسطول، وذلك في إطار حرصنا على تطوير عملياتنا التشغيلية وإدارتها بكفاءة وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وتسهم مجموعة تطبيقات «أي. بي. إم. ماكسيمو» المتكامل في تبسيط العمليات وتخفيف المخاطر الناجمة عن الأخطاء البشرية، وإرساء معايير جديدة للجودة. ويسرنا التعاون مع «إي سوليوشن» في هذا المشروع، ونأمل أن نواصل تطوير تعاوننا مستقبلاً بما يسهم في توفير أفضل الخدمات والحلول المبتكرة وتعزيز تجربة المتعاملين».

من جانبه، قال غابي مطر، المدير العام لشركة إي سوليوشن: «نتشرف بثقة ورشة حكومة دبي بنظامنا المتطور لإدارة الأساطيل، ونتطلع قدماً لدعم استراتيجية الورشة لتطوير العمليات التشغيلية وتعزيز كفاءتها. ويأتي هذا التعاون ترجمة لرؤيتنا المشتركة في توفير الحلول والأنظمة المبتكرة، والارتقاء بكفاءة وموثوقية الخدمات».