شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرقمية» تُطلق «دليل دبي لتوحيد البيانات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يونس آل ناصر: ندعو جميع الجهات إلى الاستفادة من الدليل واعتماده وتطبيق آلياته

سارة الزرعوني: الدليل يسعى إلى ضمان التناغم بين جميع النماذج والنظم الحكومية

دبي: ”الخليج 365”

ضمن مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023» والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت هيئة دبي الرقمية من خلال مؤسسة بيانات وإحصاء دبي التابعة لها مشروع «دليل دبي لتوحيد البيانات» الإرشادي للجهات الحكومية، والذي يهدف إلى توحيد معايير إدخال البيانات في المواقع الإلكترونية لهذه الجهات.

وتسعى دبي الرقمية من خلال الدليل إلى توحيد هيكل البيانات في الجهات الحكومية، إضافة إلى رفع مستوى جودتها وضمان دقتها، فضلاً عن تحسين ترابط البيانات استعداداً لدعم مبادرات حكومة دبي المختلفة.

رفع جودة البيانات

وأكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن «منظومة البيانات في إمارة دبي، أثبتت على مدار السنوات كفاءتها العالية للإسهام في تسهيل حياة الناس وتقديم الدعم لعمليات صناعة القرار ووضع السياسات بمختلف المجالات نحو مستقبل أفضل، من خلال توظيفها في المشاريع والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات وتطلعات الناس. ويأتي إطلاق «دليل دبي لتوحيد البيانات» استكمالاً لجهودنا في رفع جودة بيانات الإمارة خلال مسيرة التحول الرقمي الشامل».

وأضاف: «لا شك أن النجاحات التي حققها قطاع البيانات والفوائد الكبيرة التي قدمها على جميع الصُعد، لم تكن لتتحقق لولا التعاون الكبير من قبل كافة الجهات الحكومية وجهودها في عمليات جمع وتبادل البيانات، وفق أُسس منظمة ودقيقة وذات خصوصية، واليوم نوجه الدعوة إلى جميع هذه الجهات، للاستفادة من الدليل واعتماده وتطبيق آلياته، لما له من تأثير إيجابي في تجربة المتعاملين في توحيد عمل الأنظمة الرقمية التي يستفيد منها في حياته واحتياجاته اليومية».

معايير إدخال البيانات

وقالت سارة الزرعوني، مدير إدارة البيانات وشؤون الامتثال: «صممنا هذا الدليل لنزود الجهات الحكومية في دبي بمجموعة من معايير إدخال البيانات، لضمان التناغم بين جميع النماذج والنظم الحكومية في جمع البيانات وتخزينها، وفقاً لمعايير جمع وحفظ البيانات عالمياً».

ومن خلال الدليل، تُحدد دبي الرقمية المتطلبات القياسية لعمليات إدخال وجمع البيانات في حكومة دبي، بغرض التأكد من أن جميع النماذج والأنظمة الحكومية، تقوم بجمع البيانات وتخزينها باستمرار بطريقة دقيقة ومتسقة ومتوافقة مع قانون البيانات في الإمارة.

وتم تصميم الدليل ليوضح تفاصيل متطلبات إدخال البيانات القياسية لكل سمة مستخدمة في نماذج الخدمة للجهات الحكومية. إلى جانب تقديم أمثلة لتوضيح الطريقة الصحيحة لإدخال هذه البيانات. وتتوافق المتطلبات في هذا الدليل مع المعايير الدولية لجمع البيانات وتخزينها.

ويقدم الدليل آلية متكاملة لعمليات جمع البيانات في حكومة دبي، من خلال 28 معياراً موحداً يوفرها لهذه الآلية إلى جانب ما يزيد على 50 سجلاً مرجعياً يشمل التصنيفات الإحصائية المتوفرة على منصة دبي بالس، إلى جانب ستة محاور تتضمن المعلومات الشخصية، والسكانية، والعنوان على المستوى المحلي، والعنوان على المستوى الدولي والاتصال. وسيتم توفير الدليل على منصة دبي بالس ليكون متاحاً ضمن البيانات المفتوحة.