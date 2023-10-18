شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية دبي» تطلق منصة رقمية للشراكة بين العام والخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتختص المنصة، التي أطلق عليها اسم (DP3)، وتُعد فريدة من نوعها في العالم، بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع مراحلها؛ ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومروراً بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاء بانقضاء مدة عقده؛ وذلك على مستوى الجهات الحكومية التي تنوي تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.

أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام للدائرة، الحرص على إرساء أسس النجاح للمشاريع الرأسمالية الحكومية، إلى جانب التوسّع في منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت إشراف الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتشغيلها في مختلف القطاعات الحكومية، مشيراً إلى الدور الفعّال الذي يُتوقع أن تلعبه المنصة، والمتمثل في تيسير إشراك القطاع الخاص في المشاريع المطورة عبر منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في الدائرة، خلال حفل إطلاق المنصة في جيتكس، إن رؤية دبي الاستراتيجية، ترتكز على الحاجة إلى مواصلة دعم الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال هياكل تمويل بديلة مثل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة مشاريع بنية تحتية كبيرة يمكن أن تصل أعمار عقودها حتى 30 عاماً.

ورحّب أهلي بالجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة المنصة، موضحاً أن المنصة الرقمية الجديدة المعنية بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وُضعت وطُوّرت من أجل الأتمتة المتقدمة لتسهيل إدارة مشاريع الشراكة.

وأوضحت منى أحمد عبد الله مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في الدائرة أن المنصة «من شأنها تعزيز حوكمة تبني إطار الشراكة وتنفيذه على مستوى الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة، وتمكين الدائرة من تحديد الغايات ووضع الأهداف الكفيلة بدعم نجاح التوسع في تطبيق إطار الشراكة في مختلف القطاعات والخدمات العامة».