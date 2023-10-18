شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» تُعرّف بسوق مبتكرة لحلول المعلومات والاتصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس الأربعاء، بوابة رقمية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تتيح للعملاء شراء مجموعة واسعة من منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت بغض النظر عن مزود الخدمة الذي يستخدمونه. ويعكس إطلاق السوق الرقمية حرصها على تسهيل وتمكين وصول العملاء من المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى محفظة متكاملة من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في «دو»: «يسرنا إطلاق هذه البوابة الرقمية الأولى من نوعها في السوق، والتي ستمكّن العملاء في جميع أنحاء الإمارات من الوصول إلى محفظة متنوعة وشاملة من حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتمثل هدفنا في تطوير منظومة رقمية متطورة تعزز إمكانية الوصول إلى أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتساهم في خلق تجارب سلسة ومتميزة للعملاء، وينسجم إطلاق هذه البوابة مع جهودنا والتزامنا بتوفير خدمات تقنية ورقمية متميزة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا في العصر الرقمي».