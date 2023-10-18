شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتحكيم الدولي» يفض النزاعات «رقمياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مركز دبي للتحكيم الدولي، خلال معرض جيتكس، تعاوناً استراتيجياً مع مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة، لتعزيز قدراته على حل نزاعات قطاع التكنولوجيا، وتوفير حلول متطورة لفض المنازعات المتعلقة بهذا القطاع، ومواكبة تلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة التكنولوجيا العالمية البالغة 5.2 تريليون دولار.

ويعزز التعاون الوسائل البديلة لفضّ المنازعات في القطاع التكنولوجي، ويساهم في تطوير آليات وحلول مصممة خصيصاً لفض المنازعات في قطاع التكنولوجيا، ما يدعم مبادرة دبي D33 في ترسيخ مكانة دبي في قطاع التكنولوجيا، ودمج وتبادل الخبرات العالمية، وتمكين التطور الرقمي.

وقال جهاد كاظم، المدير التنفيذي للمركز دبي: «تعزز هذه الشراكة التزام المركز بدعم منازعات التكنولوجيا من أجل اقتصاد رقمي مستدام. وتماشياً مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية «D33» نسعى لتطوير قدراتنا في إطار جهودنا لترسيخ مكانة المركز الريادية في فض المنازعات في قطاع التكنولوجيا، وخلال الفترة القصيرة السابقة، خضع لتحول شامل، ويشكل بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مثل مركز وادي السيليكونk وخطوات عملية في دعم تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا المستقبلية».

وقالت سارة رينولدز، الرئيس التنفيذي لمركز وادي السيليكون: «إن التعاون مع مركز دبي يوفر لنا فرصة فريدة لدمج خبراتنا التكنولوجية مع الرؤى الإقليمية للمركز. ومع تحول المشهد التكنولوجي العالمي، يتزايد الطلب على توفير أساليب مبتكرة وقابلة للتكييف لفض النزاعات».