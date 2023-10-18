شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإنترنت» توفر الدعم للشركات الألمانية الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت مدينة دبي للإنترنت شراكة استراتيجية مع مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية»، بهدف تعزيز منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في إمارة دبي، التي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة وبيئة حاضنة لأصحاب المواهب والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

وقع على الاتفاقية بالنيابة عن مدينة دبي للإنترنت، عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، وعن مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية» الدكتور توماس ماك، رئيس قسم تطوير الأعمال والاستشارات.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر مدينة دبي للإنترنت الدعم للشركات الألمانية الناشئة الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية. وسوف تحظى الشركات الألمانية الناشئة بفرصة افتتاح مقرات لها في مدينة دبي للإنترنت، حيث يمكنها الاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية والمرنة والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى أبرز العلامات التجارية والجامعات والمتخصّصين في القطاع.

قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: «توفر مدينة دبي للإنترنت بيئة داعمة للأعمال مدعومة بالبنية التقنية المتطورة والجاذبة للشركات بمختلف أحجامها، كما تعد الوجهة المفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين والباحثين عن بيئة أعمال محفزة على النمو والتعاون والابتكار. نتطلع للعمل عن كثب مع مؤسسة ريادة الأعمال الألمانية لفتح المجال أمام الشركات الألمانية الناشئة للنمو والانطلاق نحو العالمية من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتعتبر ألمانيا شريكاً تجارياً بارزاً لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 9.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، إذ تستحوذ على 17% من إجمالي حجم التجارة القائمة بين دولة الإمارات والاتحاد خلال العام الماضي، علماً بأنّ دولة الإمارات كانت أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا في عام 2021.

وقال الدكتور توماس ماك، قسم تطوير الأعمال والاستشارات في مؤسسة ريادة الأعمال الألمانية: «يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع مدينة دبي للإنترنت، المركز الرائد إقليمياً في قطاع التكنولوجيا. هذه الاتفاقية توفر للشركات الألمانية منصة لاستكشاف الفرص في المنطقة، كما تتيح لها فرص التعاون مع أبرز صناع التكنولوجيا العالميين الذين يتخذون من مدينة دبي للإنترنت مقراً لهم، فضلاً عن إمكانية الوصول لرواد الأعمال والمستثمرين في دبي والإمارات والمنطقة على حد سواء».