شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسباند نورث ستار» يسلط الضوء على الرياضات المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشكل الاستدامة أحد أبرز محاور معرض «إكسباند نورث ستار»، مما ينسجم مع مساعي دولة الإمارات لحشد الزخم حتى انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب28». ويستضيف «إكسباند نورث ستار» هذا العام، وبالتعاون مع «جيتكس إمباكت»، المنتدى العالمي للاستثمار المستدام ومنتدى رأس المال الجريء المحايد مناخياً في مركز دبي التجاري العالمي. وتساعد هذه الفعاليات في حفز التمويل المتعلق بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يتوقع المستثمرون أن يتم ضح ما بين 1.5 إلى تريليوني دولار سنوياً في الشركات الناشئة بمجال تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا النظيفة بحلول العام 2050.

الرياضة وسيلة لإلهام التحرك من أجل البيئة

«إكستريم إي» هي سلسلة سباقات دولية على الطرق الوعرة معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، وتتضمن إجراء سباقات لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في المناطق النائية من العالم، مثل صحراء المملكة العربية السعودية أو القطب الشمالي. ويتم اختيار جميع مواقع السباق من أجل زيادة الوعي ببعض جوانب تغير المناخ. وكشفت سلسلة سباقات «إكستريم إي» عن خططها ضمن «برنامج الإرث» لتوفير الدعم الاجتماعي والبيئي لتلك المواقع.

وتعتبر كريستينا جوتيريز واحدة من أكثر سائقي «إكستريم إي» موهبةً. ففي عام 2021، أصبحت ثالث امرأة تقف على منصة التتويج في رالي داكار 2021 بعد أن أحرزت الفوز في إحدى مراحل السباق. وناقشت جوتيريز في جلسة دردشة خاصة بعنوان «مستقبل الرياضة: إحداث تأثير في الكوكب» كيف يمكن للرياضة أن تترك تأثيراً إيجابياً في كوكب الأرض.

وأكدت جوتيريز في حديثها أنه يمكن تسخير الرياضة لأجل الصالح العام، ونوهت إلى مشاركتها بشكل كبير في فعاليات «برنامج الإرث» ضمن سباقات «إكستريم إي»؛ حيث عملت سابقاً في تدريس أساليب مبتكرة ومستدامة لبناء البنية التحتية للتعليم مثل بناء جدران المدارس الصديقة للبيئة. وأضافت: «نأمل من خلال هذه المبادرات أن نترك بصمة إيجابية ملموسة على البيئة، وأن نبثّ الثقة والمسؤولية بين أفراد المجتمع». ودعت النساء إلى كسر الصور النمطية والسعي لتحقيق طموحاتهن عبر منصات مثل الرياضة.

«جيتكس إفريقيا»

وأطلق مركز دبي التجاري العالمي، من خلال شركته التابعة «كون العالمية»، هذا العام معرض «جيتكس إفريقيا» لاستكشاف الفرص الهائلة التي يوفرها قطاع التكنولوجيا في القارة الإفريقية. ويعود المعرض في عام 2024 بنسخته الثانية مع باقة من الفعاليات المميزة التي تبشر بدفع عجلة التحول الرقمي عبر القطاعات كافة. وبعد النجاح الكبير لدورته الأولى في مايو الماضي، سيغطي جيتكس إفريقيا 2024 ثلاثة قطاعات جديدة هي: الصحة الرقمية، والتصنيع الذكي والتكنولوجيا الزراعية، ما يؤكد الأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في المشهد التكنولوجي العالمي.

«منظومة الاستثمار في إفريقيا»

واستضاف «إكسباند نورث ستار» حلقة نقاش حول «منظومة الاستثمار في إفريقيا»؛ وضمت قائمة المتحدثين في الجلسة فرناندو كابرال، رئيس نمو المشاريع في ديجاسي أفريكا؛ ومارك كلينر، المؤسس المشارك في «دريم في سي»؛ وياسين لغزيوي، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إم6بي فينتشرز»؛ ومونيكا شوبيكاي سيمونز، رئيس شركة «آيكون كوربوريت فاينانس» في إفريقيا.

وتحاور المتحدثون في هذه الجلسة حول منظومة الشركات الناشئة في القارة؛ وأشاروا إلى أن بلدان شرق وغرب إفريقيا شكّلت سابقة في إرساء منظومة عمل صحية للشركات الناشئة ومنها أنغولا وموزمبيق. ولاحظ المتحدثون أن هذه البلدان الناشئة يمكن أن تستفيد من تجارب المنظمات الأخرى الأكثر تطوراً مع تقديم وجهات نظرها الخاصة إلى مجتمع التكنولوجيا الإفريقي.

وتعتبر منظومة الشركات الناشئة في إفريقيا من بين أكثر الأنظمة الواعدة على مستوى العالم، حيث تزخر سوق القارة بالكثير من الفرص التي يمكن استكشافها. وسلط المشاركون الضوء على الطبيعة العالمية لمشهد الشركات الناشئة في إفريقيا، حيث يأتي ما يزيد على 70% من استثمارات رأس المال الجريء في إفريقيا من مستثمرين دوليين.