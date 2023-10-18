شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسباند نورث ستار» يختتم فعاليات أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم معرض إكسباند نورث ستار أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، فعالياته، أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة لأكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، بنجاح كبير شهد حضور شركات ناشئة رقمية وشركات ناشئة سريعة النمو وشركات مليارية، إضافة إلى نحو 1000 مستثمر، يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي، وممثلي صناديق استثمارية وشركات عائلية.

ويدعم المعرض أجندة دبي الاقتصادية في تحقيق قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، ضمن جهود ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

وهدف معرض إكسباند نورث ستار، الذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي واستضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى دعم مسيرة تحول إمارة دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يواكب توجهات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأهدافها الاقتصادية بتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية عالمية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

إطلاق برنامج «انطلق في دبي Launchpad Dubai»

وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال معرض إكسباند نورث ستار برنامج «انطلق في دبي Launchpad Dubai»، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو وتوسع شركات التكنولوجيا العالمية إلى دبي، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، عبر منصة واحدة تقدم خدمات مثل التأشيرات، والخدمات المصرفية والقضائية، وخدمات الإسكان، والمهارات وغيرها.

ويعد جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في معرض إكسباند نورث ستار المحطة الأساسية لبرنامج «انطلق في دبي»، ويستضيف أقساماً خاصة لشركاء البرنامج، ويقدم للشركات الرقمية المهتمة المحلية والعالمية بدء إجراءات الحصول على خدمات الشركاء، كما يوفر للشركات الرقمية التي تستوفي الشروط الفرصة لتقديم طلب الحصول على الإقامة الذهبية وإجراء اختبار اللياقة الطبية.

وشهد جناح الغرفة في معرض إكسباند نورث ستار إقبالاً كثيفاً من الشركات الناشئة الراغبة بتأسيس أعمال في إمارة دبي، وبلغ عدد زوار الجناح أكثر من 4000 زائر، في حين بلغ عدد زوار أقسام برنامج «انطلق في دبي» من شركاء البرنامج نحو 1100 زائر ومهتم من الشركات الناشئة.

دليل تأسيس الشركات الناشئة في دبي

وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دليلاً إرشادياً جديداً خلال مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار»، بعنوان «ابدأ عملك في مدينةٍ نابضة: دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي».

ويتضمن الدليل المعلومات التي يحتاجها رواد الأعمال الذين يفكرون بالانضمام إلى منظومة وبيئة الاقتصاد الرقمي في دبي، ويهدف إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين وتزويدهم بالرؤى والتوجيهات اللازمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها دبي.

ويهدف الدليل الإرشادي لمساعدة رواد الأعمال في القطاعات الرقمية في التغلب على تحديات تأسيس الأعمال في دبي ويعتبر ثمرة توصيات أعضاء الغرفة، التي أكدت ضرورة وجود مرجعٍ مفيد للمبتكرين الطموحين الذين يريدون المساهمة في قصة نجاح دبي.

ويستعرض الدليل عدداً من الحقائق والإحصاءات حول الاقتصاد والاستراتيجيات والمواهب والقطاعات التي من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع، ويتعمق في مجموعة من المعلومات المفيدة مثل عوامل تمكين منظومات الأعمال مثل المسرعات وحاضنات المشاريع، إضافة إلى دليل مصور حول كبار المستثمرين في الأعمال الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مراحل النمو. ويعرف الدليل بكيفية فتح حسابٍ مصرفي تجاري، ويوفر معلومات حول البنوك المحلية الداعمة للشركات الناشئة. ويسلط الضوء على المناطق الحرة في دبي، مقدماً لمحةً موجزة عن هياكل الأعمال المختلفة، وشرحاً لأنواع التأشيرات. ويقدم نبذة مختصرة حول قطاعات مختلفة من الاقتصاد الرقمي بما في ذلك: التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والميتافيرس، والويب 3.0، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبرمجيات وتقديم البرمجيات كخدمة، والتكنولوجيا الصحية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا التعليم.

«رواد الأعمال الإماراتيين»

واستضاف معرض إكسباند نورث ستار لأول مرة إطلاق مبادرة نوعية بعنوان رواد الأعمال الإماراتيين Emaratipreneur التي تعد منصة مجتمية مثالية للتواصل والتعارف والتطوير، مصممة لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين.

وضمت المبادرة منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب المواطنين الموهوبين والشركات الناشئة الرقمية، كما شملت مجلس رواد الأعمال الإماراتيين، الذي نظم حلقات نقاش جماعية تسلط الضوء على تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالميًا.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تختص بالشباب الإماراتي، حيث شارك في فعالياتها 50 شاباً إماراتياً يمتلكون أفكاراً مبتكرة في مجالات الاقتصاد الرقمي.

أولمبياد التطبيقات

وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن فعاليات معرض إكسباند نورث ستار أولمبياد التطبيقات الذكية، وهي مسابقة تنظمها الغرفة في إطار مبادرة طبِّق في دبي، التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مارس الماضي.

ويحظى أولمبياد التطبيقات الذكية بدعم العديد من المؤسسات الحكومية وشركات التكنولوجيا، وتهدف إلى تطوير مبادرات تساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد في منظومة الاقتصاد الرقمي.

ويهدف الأولمبياد إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية لتطوير التطبيقات الذكية، وتتميز المشاركة فيه بأنها مفتوحة أمام الإماراتيين والمقيمين في كافة إمارات الدولة من جميع الأعمار، والشركات الناشئة العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا التي تسعى لتأسيس مكاتب لها في دبي، وتتيح المسابقة للمشاركين إمكانية تعلم أساسيات تطوير التطبيقات، وبناء التطبيقات الذكية، والتنافس للفوز بجوائز كبرى تساهم في تسريع نمو الأعمال. وتقدم هذه المسابقة، التي تستمر لستة أشهر، دعماً استثنائياً من خبراء مختصين ويخوض المشاركون فيها رحلة تعليمية ثرية في عالم تطوير التطبيقات وصولاً إلى التصفيات النهائية. وتقام المسابقة على مراحل عدة يطلب فيها من المشاركين تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف الذكية.

ويتنافس المشاركون للحصول على فرصة ممولة بالكامل لابتكار التطبيقات الذكية، والوصول مجاناً إلى تدريبٍ متخصص، والتنافس للحصول على فرصة تمويل تطبيقاتهم بالكامل. وسيحصل المتسابقون كذلك على الإرشادات التي يحتاجونها من خبراء مختصين، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أدوات إعداد النماذج الأولية لتسهيل تطوير تطبيقاتهم. كما تتيح لهم المسابقة الفرصة لحضور العديد من الفعاليات الحصرية والتواصل مع المستثمرين المحتملين.

اجتماعات المستثمرين

وعمل معرض إكسباند نورث ستار على توفير منصة لاجتماعات المستثمرين، استقبلت على مدى أيام المعرض 2500 اجتماع عمل بين المستثمرين والشركات الناشئة وشركات رؤوس الأموال المغامرة، بمشاركة 800 مستثمر، 60% منهم يزورون دبي لأول مرة.

وقال ويليام باو بن، الشريك الإداري لشركة أوربيت ستارت أبس، التي تعتبر ضمن أبرز 5% من شركات رأس المال المخاطر في العالم، والتي تمثل 29 شركة ناشئة يشاركون في معرض «إكسباند نورث ستار»: إن شركته نسقت خلال أول يومين من المعرض حوالي 200 اجتماع مع مستثمرين وعملاء، مؤكداً أن المعرض وفر منصة مثالية لجمع منظومة الشركات الناشئة، وبناء شراكات وعلاقات متينة مع المستثمرين والجهات الحكومية المعنية.

قمة الرؤساء التنفيذيين

وعقدت خلال فعاليات معرض إكسباند نورث ستار قمة الرؤساء التنفيذيين لمشاريع مؤسسة التمويل الدولية، لأول مرة خارج منطقة سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعت القمة 50 من أبرز الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الرائدة في الأسواق العالمية.

وهدفت القمة التي عقدت على مدى يومي 17 و18 أكتوبر إلى تسهيل بناء العلاقات وتبادل الخبرات والمعارف، وتوطيد شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع دولة الإمارات للترويج لدبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والتعريف بخبرات المؤسسة في مجال تمويل المشاريع في الأسواق العالمية.

وسلطت القمة الضوء على أحدث اتجاهات التمويل ورأس المال المخاطر، إضافة إلى مناقشة مواضيع الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التخارج والاكتتاب العام الأولي وممارسات البيئة والاستدامة والحوكمة.

فعاليات متنوعة

وتضمن برنامج «إكسباند نورث ستار» فعالية «اثنين الذكاء الاصطناعي»، التي جمعت نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي و«إنديا سنترال»، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند والذي يضم 200 شركة هندية ناشئة و«آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100»، ويجمعان أفضل 100 شركة ناشئة من كل قارة من القارتين. كما شهد المعرض أيضاً ثلاث فعاليات نظمت في موقع مشترك هي: «فينتك سيرج» وقمة «مستقبل البلوك تشين» و«ماركتنغ مينيا».

وإضافة إلى ذلك، استضاف معرض «إكسباند نورث ستار» قمة المستثمرين التي جمعت أكثر من 250 من ممثلي المكاتب العائلية المحلية والعالمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين.

جذب 700 شركة جديدة لأول مرة في الإمارات

جذب معرض «إكسباند نورث ستار» أهم الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغ عدد الشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المشاركة في المعرض أكثر من 400 شركة، في حين بلغ عدد الشركات العارضة التي تشارك لأول مرة في معرض بدولة الإمارات أكثر من 700 شركة.

وضمت قائمة أبرز المتحدثين المشاركين في المعرض كلًا من شون أوسوليفان، المؤسس المشارك والشريك الإداري العام «إس أو إس في» – أمريكا، وهي واحدة من أفضل 4 شركات في رأس المال الاستثماري، وتدير 1.6 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة، وهي عضو في أكاديمية خان ومؤسسة برين، وغيرها الكثير.

كما ضمت قائمة المشاركين جاك سيلبي، المدير العام لشركة «ثيل كابيتال» - أمريكا، مؤسس «إي زاد - في سي»، أكبر شركة رأسمال استثماري في أريزونا، ومؤسس «باي بال»، وهو منتج أفلام ومستشار تقني ومستثمر في شركات بارزة مثل «سبيس اكس» وبالانتير و«إي فيرم» و «هالو» وغيرها.

«زانادو كوانتوم تكنولوجيز»

وشارك في المعرض كريستيان ويدبروك الرئيس التنفيذي لشركة «زانادو كوانتوم تكنولوجيز» – كندا، وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس «زانادو كوانتوم تكنولوجيز»، وهي شركة كندية لتكنولوجيا الكم تقوم بصنع أجهزة حاسوب كمومية تتجاوز الأخطاء باستخدام الضوء. وعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، كان كريستيان من رواد جلب تكنولوجيا الكم إلى العالم من خلال أبحاثه وتوليه مناصب قيادية أكاديمية وحكومية وفي القطاع.

«كريم»

كما شارك في المعرض مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كريم» – الإمارات، الذي بدأت مسيرته المهنية في مجال التكنولوجيا مع شركة «براينس» الناشئة في وادي السيليكون، ثم كمساعد في مجموعة «فنتشر فاينانس جروب»، حيث عمل مع شركات في مراحل التمويل التأسيسي في قطاع البرمجيات والإنترنت الاستهلاكي. وقد شارك في تأسيس شركة «ديفايس إنيوير»، وهي الشركة التي استحوذت عليها «كينوت» عام 2008، قبل أن ينضم إلى شركة الاستشارات الإدارية «ماكنزي آند كومباني» في دبي.

وفي عام 2012، أسس مع زميله السابق ماغنوس أولسون شركة «كريم»، لتغدو اليوم منصة التكنولوجيا الرائدة في المنطقة، وتعمل في أكثر من 80 مدينة في 10 دول، مع أكثر من 1400 زميل وأكثر من 2.5 مليون كابتن.

«ذا ساند بوكس»

ضمت قائمة المشاركين في المعرض أيضاً، سيباستيان بورجيت، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في ذا ساند بوكس – فرنسا، العالم الافتراضي الذي يمكن اللاعبين من إنشاء تجاربهم ولعبها وامتلاكها وإدارتها واستثمارها باستخدام «إن أف تي» و«ساند» رموز المساعدة الرئيسية للمنصة. وقد أصبح سيباستيان رئيساً ل «تحالف ألعاب البلوك تشين» عام 2020، وهي منظمة غير ربحية تضم 400 عضو رئيسي من القطاع. وتم اختياره مؤخراً في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في مجال العملات المشفرة لعام 2022 من قبل موقع «كوين تلغراف».

«ومضة»

شارك في المعرض فادي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ومضة»، المؤسس المشارك لشركة «أرامكس». وتعد مجموعة ومضة، منصة تختص برعاية وبناء والاستثمار في منظومة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وانطلاقاً من شغفه بالتأثير وريادة الأعمال الاجتماعية، أسس فادي ويرأس مؤسسة روّاد التنمية، وهي منصة مشاركة مجتمعية يقودها القطاع الخاص وتساعد المجتمعات الأقل حظاً في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في التغلب على واقعها من خلال المشاركة المدنية والتعليم والشمول المالي.

شركات الذكاء الاصطناعي

كما شارك في المعرض عدد من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي، ضم شركة دييب روبوتيكس الرائدة في تطبيقات الروبوتات رباعية الأرجل على مستوى العالم، وإيه دبليو إل شركة حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة، وكونتنتس وهي شركة تقنية تقدم حلولاً متطورة لابتكار المحتوى على المستوى الدولي، ودييب برين للذكاء الاصطناعي وهي شركة توفر صوراً رمزية بتقنية الذكاء الاصطناعي التحاوري ومولد مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى شركة جين روبوتيكس إنوفيشن وهي شركة تعمل على توظيف إمكانات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تحسين مستويات السلامة.